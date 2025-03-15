平台灣史上最佳！李佳豪闖全英賽冠軍戰　數度將法國新星打倒在地

▲台灣羽球好手李佳豪。（圖／資料照，下同）

記者游郁香／綜合報導

世界排名第22的李佳豪是繼一哥周天成後，台灣史上第2位挺進全英公開賽4強的男單好手，他今（15日）晚與法國20歲新星拉尼耶（Alex Lanier）爭搶決賽門票，首局從8分落後追到1分差，儘管以19比21讓出，但次局改變戰術後，越打越順，以21比14、21比17後來居上，勇闖最終決賽。

現年25歲的李佳豪今年開季前3站一勝難求，重新調整後，上周打進法國名人賽8強，本周來到超級1000系列全英賽，表現更上一層樓，首輪就展現超強抗壓力，化解6個賽末點，逆轉擊敗香港名將李卓耀，次輪再以2比0解決日本好手田中湧士，8強賽同樣直落2 扳倒雅加達亞運銅牌得主西本拳太，成為繼2017年的台灣一哥周天成後，首位闖進全英賽4強的男單好手。

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李佳豪今日與世界第10的法國超新星拉尼耶爭決賽門票，開賽一度打出4比0攻勢，在7比4後卻遇上亂流，連續掉分反陷入7比11落後，下半局持續被擴大分差到10比18。不過李佳豪局末急起直追，連續突破對手防線得分，一路逼近到19比20，可惜關鍵時刻掛網失誤，以19比21讓出。

進入第2局，雙方上半局激烈拉鋸，7度戰成平手，李佳豪以11比10進入技術暫停。李佳豪下半局攻防穩定發揮，打出9比0攻勢，將比數拉開到19比10，並以20比12取得8個局點，被化解了2個後，對手發球失誤，李佳豪順利以21比14扳平戰局。

來到第3局，李佳豪延續前一局的好狀態，靠著節奏變換數度讓對手救球不及撲倒在地，打出7比4攻勢，被逼近到7比6後連下3分，以11比7進入技術暫停。暫停後，李佳豪持續拉開分差，將比數改寫為14比7，並一路保持領先，以20比14逼出6個賽末點，被化解了3個後，最終以21比17勝出，搶下決賽門票。

台灣男單在全英賽的最佳成績由周天成在2020年所締造，小天當時拿下亞軍，李佳豪挺進最終決賽也確定至少追平小天的紀錄，接下來他將與中國球王石宇奇爭冠。