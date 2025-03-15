大谷翔平睽違734天「凱旋」2分砲：真的回來了！揮棒速度驚人

記者王真魚／綜合報導

15日東京巨蛋舉行的熱身賽中，道奇隊迎戰讀賣巨人隊。大谷翔平以「第一棒指定打者」身份先發出場，並在第二打席敲出睽違734天的「日本凱旋」全壘打，最終繳出3打數1安打2打點，讓現場球迷陷入瘋狂。他在賽後直言，「真的回來了。」

比賽進行到3局上半，無人出局、二壘有跑者的大好機會。當場內響起「大谷」的呼聲時，全場球迷的期待值也瞬間攀上最高點。而這場與巨人隊王牌投手戶郷翔征的對決，僅僅一球便分出勝負。

在第1打席，大谷選擇耐心應對，經過6球纏鬥選到四壞球保送，仔細觀察了戶郷的投球軌跡。來到第2打席，他鎖定了第1球變化球，毫不猶豫地揮棒，全力擊出這一球。打出的瞬間，巨人隊的右外野手甚至連一步都未能移動，球便筆直飛向右外野中段觀眾席。

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大谷賽後表示，「球飛出的角度很好，雖然距離還有點遠，但我當下覺得應該能飛出去。」他邊走邊目送著這顆球飛向觀眾席，隨後確信步繞壘，享受著東京巨蛋超過滿場球迷的震耳歡呼。

大谷對能夠在日本比賽感觸良多，「觀眾這麼踴躍入場，雖然只是熱身賽，但讓我真的有回來的感覺。我認為今天的打席表現還不錯。」

道奇隊專業媒體《Dodgers Nation》即時報導這一轟。球速達105英里（約168.9公里/小時），飛行距離391英尺（約119.1米），擊球角度測得32度。媒體評價這一擊有著122.1公里/小時的驚人揮棒速度。

談及這位超級球星的影響力，道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）驚嘆道，「當初真的沒想到大谷會讓整個棒球界如此沸騰，並帶來如此巨大的影響。」

▲大谷翔平凱旋炸裂！東京巨蛋震撼兩分砲 。（圖／達志影像／美聯社）