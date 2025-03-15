蔣淯安主場首秀拿11分　夢想家雙控衛難擋特攻跌到聯盟第3

▲夢想家王牌蔣淯安迎來主場首秀。（圖／TPBL提供）

記者游郁香／綜合報導

福爾摩沙夢想家今（15）日迎戰新北中信特攻，當家球星蔣淯安迎來主場首秀，與林俊吉組成「雙控衛」陣容。蔣淯安此役出賽達31分鐘，創下本季最長紀錄，貢獻11分、5籃板、2助攻，但特攻從開局便掌握比賽節奏，夢想家雖在第3節一度追到1分差，最終還是以75比98落敗，戰績變成13勝10敗，跌到聯盟第3。

夢想家此戰面對賽前4連勝的中信特攻，陣中王牌蔣淯安本季首次在主場亮相，來犯的特攻快速掌控比賽局面，開賽就拉出9比0猛攻，迫使夢想家喊出暫停，暫停過後夢想家還是沒找到攻防節奏。

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次節林俊吉率先站上罰球線取得分數，隨後小安切入打進首個主場進球，幫助球隊重新打出氣勢，夢想家在雙控衛陣容帶領下回敬一波7比0攻勢，輪到特攻喊出暫停。暫停過後夢想家持續追近比數，靠著雙控衛強力輸出，林俊吉單節獨攬12分、蔣淯安拿9分，加上次節終了前最後一波戰術執行成功，讓馬建豪投進底線三分，將分差縮小到40比47。

▲夢想家林俊吉。（圖／TPBL提供）

易籃再戰，夢想家開局靠著帥哥射手簡浩砍進兩顆三分球，一度逼近到1分差，無奈隨後攻守失序，被特攻打出17比0的一波流。第4節夢想家雖嘗試追近比分，但前3節落後分差過大，終場以75比98落敗。夢想家本土球員此戰以林俊吉拿下14分最高，簡浩12分，蔣淯安11分。

夢想家總教練皮爾曼（Jamie Pearlman）賽後表示：「今天是林俊吉和蔣淯安首次在主場搭配，也是我們首次採用雙衛陣容，整體來說，團隊的磨合還不夠順暢。不過，我們的對戰策略執行得不錯，主要的問題還是在進攻端，沒能有效得分，還是需要團隊多磨合。」

蔣淯安也分享道，「教練希望我能打得更侵略性，所以我也在努力掌握自己的節奏，這是我目前需要做的功課。」

▲夢想家蔣淯安。（圖／TPBL提供）