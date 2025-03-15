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羅伯斯透露貝茲身體不適　史奈爾看到大谷廣告滿街跑：我認識他！

▲▼ 道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲貝茲缺席2場比賽！能否迎戰小熊隊開幕戰成疑，道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）透露狀況。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）在東京巨蛋舉行的記者會上，詳細說明了15日和16日兩場季前熱身賽的球員調度計畫。羅伯斯表示，以「第一棒指定打擊」出場的大谷翔平將獲得「3至4個打席」的機會。

他進一步說明，先發陣容中「4名選手將從第1局打到第9局」完整出賽，而「其餘5名選手希望在第5局替換下來」。

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關於16日對阪神的熱身賽，羅伯斯已在14日的官方記者會上明確表示，史奈爾（Blake Snell）將擔任先發投手，葛拉斯諾則是第二任投手。至於打擊順序，將與15日的比賽相同。

賽前記者會，羅伯斯也透露貝茲（Mookie Betts）因身體不適，缺席2場熱身賽，球團將密切觀察恢復情況，以評估能否參加18日、19日對小熊隊的開幕兩連戰。

將在16日先發的史奈爾也在記者會上分享了他的東京印象，「我聽說日本非常乾淨，確實如此，乾淨美麗得令人印象深刻。」

由於隊友大谷翔平在日本出演眾多廣告，史奈爾笑談在街上看到了許多大谷的廣告，「大家都很喜愛大谷。我還開玩笑地告訴別人『我認識他』」。

此外，史奈爾還提到參觀了築地市場，嘗試了日本美食，「鰻魚對我來說太難嘗試了，但和牛真的很美味。」對於即將在東京巨蛋的先發，他充滿信心地表示，「很期待在巨蛋比賽，為例行賽做準備的狀態很順利。」

關鍵字： 道奇隊熱身賽大谷翔平羅伯斯東京

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