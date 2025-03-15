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全球都他主場！柯瑞37歲生日傳奇再進化　格林感嘆：我們很幸運

記者游郁香／綜合報導

美國時間14日是勇士天王柯瑞（Stephen Curry）的37歲生日，他不僅達成生涯4000顆三分球等多項史無前例紀錄，帶動了小球風潮，徹底改變世界籃壇，更在各個領域發揮影響力，將NBA推向新高度。灣區主帥柯爾（Steve Kerr）大讚，「他知道自己擁有影響力，並且用最真誠、最慷慨的方式來發揮它。」

▲▼勇士柯瑞、巴特勒。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士一哥柯瑞迎來37歲生日。（圖／達志影像／美聯社）

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自魔術強森（Magic Johnson）、柏德（Larry Bird）與喬丹（Michael Jordan）開啟NBA的黃金時代後，柯瑞成功接棒，將聯盟推向全新的全球舞台。

「柯瑞的表現，是我們從未見過的。」拓荒者總教練畢拉普斯（Chauncey Billups）盛讚這位4冠球星的影響力，不僅技術卓越，更以純粹熱愛籃球的精神，感染全世界球迷。

▲▼勇士天王柯瑞4000顆三分歷史之夜；格林大爆發，庫明加回歸。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯瑞達成4000顆三分里程碑。（圖／達志影像／美聯社）

超越紀錄的「三分之神」

柯瑞在2021年打破「雷槍」艾倫（Ray Allen）保持的三分球紀錄後，如今已將個人紀錄推升至4000顆，與「最偉大射手」稱號劃上等號。儘管場上表現耀眼，但他對籃球的影響力已遠遠超出比賽本身。他不僅是NBA賽場上的指標人物，更在各個領域發揮影響力，成為慈善與公益活動的代言人。

「他或許是最偉大的人類……僅次於『那位』。」前勇士隊友伊古達拉（Andre Iguodala）半開玩笑地說道，足見柯瑞在球隊內外都受人敬重。

▲▼勇士柯爾（左）、柯瑞（右）。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士主帥柯爾（左）盛讚愛徒柯瑞（右）是了不起的人。（圖／達志影像／美聯社）

場上場下皆是領袖

柯瑞不僅在NBA賽場上稱霸，更積極投身科技產業與公益事業。他投資於科技領域，並成為霍華德大學（Howard University）高爾夫計畫的主要贊助者。他與妻子艾莎（Ayesha Curry）共同創立慈善組織，為奧克蘭學校提供膳食、書籍與遊樂場設備。此外，他還創立「Underrated Golf」計畫，為來自BIPOC（黑人、原住民及有色人種）社群的年輕人提供高爾夫發展機會，致力於推動多元共融（DEI）。

勇士總教練柯爾大讚柯瑞的社會影響力，「他不僅熱愛高爾夫，更了解這項運動對於少數族裔在商業世界的重要性。他的這個計畫，真的令人難以置信。」

▲▼勇士天王柯瑞4000顆三分歷史之夜；格林大爆發，庫明加回歸。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯瑞帶動小球風潮，改變世界籃壇。（圖／達志影像／美聯社）

「柯瑞效應」持續發酵

即便已進入生涯後期，柯瑞的訓練態度依然嚴謹。他仍持續與長期私人訓練師佩恩（Brandon Payne）合作，維持頂級競技狀態。賽前他的投籃熱身儀式吸引無數球迷目光，賽後更不吝與粉絲互動，簽名留影。

「每次我們客場作戰，現場的氛圍幾乎就像我們的主場。」勇士新秀波斯特（Quinten Post）透露，從歐洲來到NBA後，他才真正理解柯瑞的全球影響力。「不管是從球場到酒店，他總能吸引無數粉絲，這真的太瘋狂了。」

▲▼勇士天王柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯瑞深受球迷喜愛，擁有全球主場。（圖／達志影像／美聯社）

勇士名將嘴綠讚嘆：「我們都很幸運能見證這一切」

隊友格林（Draymond Green）表示，柯瑞的比賽風格讓全NBA受益，「NBA真的很幸運，因為這個男人在每個球場都上演一場表演，每場比賽的氣氛都像主場一樣。」

雖然生涯已進入倒數計時，但柯瑞的影響力不僅止於籃球場，他的領袖風範、社會責任感和無與倫比的職業精神，讓他成為不折不扣的傳奇人物。

柯爾總結道，「他知道自己擁有影響力，並且用最真誠、最慷慨的方式來發揮它。他真的是一個了不起的人。」

關鍵字： NBA勇士柯瑞

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