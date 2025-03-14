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回來日本好開心！大谷翔平盼日本球迷共賞大聯盟魅力

▲▼大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希 。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平：在東京巨蛋出賽感到非常開心 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

道奇隊球星大谷翔平14日與山本由伸、佐佐木朗希共同出席東京都內飯店舉辦的官方記者會，迎接即將於18、19日在東京巨蛋登場的美國職棒大聯盟（MLB）開幕戰，對手為芝加哥小熊隊。

大谷翔平表示，能夠回到日本比賽讓他充滿期待，當前最重要的就是調整時差，確保能在比賽中發揮最佳狀態。他也強調，希望這場系列賽能帶給日本球迷美好的體驗，「希望大家能看到許多日本球員的活躍表現，也能純粹享受大聯盟的魅力、力量與速度。」

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當被問及大聯盟開幕戰在東京舉行的意義，以及對東京巨蛋的回憶時，大谷表示，「能夠讓亞洲及世界各地的球迷觀賞這場比賽，對我來說是非常特別的事情。我第一次觀賞職業棒球比賽就是在東京巨蛋，如今能夠以球員身份在這裡出賽，感到非常開心。」

他也提到，希望除了比賽本身，球員們也能好好體驗日本文化，「我相信大家都很享受這次的經歷，也希望球迷們能看到選手們快樂比賽的樣子。」

目前大聯盟共有多位日本球員活躍，其中包括道奇隊的山本由伸與鈴木誠也（效力小熊），這次開幕戰更將有5名日籍球員同場競技，被問及是否已進入日本球員的「黃金時代」，大谷則謙虛回應，「過去也有許多優秀的日本球員在大聯盟打拚，不能確定現在是否就是黃金時代。但這次能有這麼多日本球員同場競技，確實是一件令人開心的事。」

至於這趟東京行最期待的事，大谷笑說，「首先還是要趕快調整好時差，然後吃點好吃的，確保自己能夠精神飽滿地上場比賽。」

 

關鍵字： 大谷翔平開幕戰MLB日本球員東京

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