七六人喬治恐報銷！膝蓋、腹股溝傷勢太嚴重「考慮動刀」

▲七六人喬治傷勢嚴重，恐動刀治療，導致賽季報銷。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

費城七六人前鋒喬治（Paul George）因膝蓋與腹股溝傷勢，自3月5日（台灣時間）以來未曾出賽。根據《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，他計畫在本周與醫生會診，很可能需要進行手術。他預計將在下周初做出決定，據傳「高機率」賽季報銷。

喬治因左側腹股溝痠痛缺席了七六人近4場比賽。在他最後一次出賽時，仍帶著夾板忍痛上場，因為他的左手小指伸肌腱在1月26日受傷，導致缺席5場比賽。根據《ESPN》報導，喬治在全明星賽前的5場比賽中都需要服用止痛藥才能上場。

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此外，喬治在季前賽時就曾過度伸展左膝，導致例行賽延至第6場才迎來首秀。他在去年11月21日再次過度伸展左膝，當時正是與恩比德（Joel Embiid）及馬克西（Tyrese Maxey）首次搭檔出賽。

▲喬治本季飽受左膝、腹股溝傷勢困擾。（圖／路透）

恩比德本季僅出賽19場後，七六人於3月1日宣布他因左膝傷勢接受治療與復健，缺席本賽季剩餘比賽。馬克西本季出賽52場，現因下背部扭傷及手指傷勢休戰，自3月5日以來未曾出賽，與喬治缺席天數相同。

七六人目前戰績22勝43敗，在過去19場比賽中吞下16敗，與布魯克林籃網並列聯盟第5差的戰績。若最終排名維持第5，球隊將有63.9%的機率保留其前6順位保護的首輪選秀權；若滑落至第6，保留該選秀權的機率將降至45.8%。

《ESPN》報導中曾提及，「多位消息人士向《ESPN》透露，NBA已調查七六人近期的傷兵情況，特別是過去1周喬治與馬克西的缺席。」雖然該段內容已從報導中刪除，但根據聯盟的球員出賽規定，當球隊的明星球員缺席全國轉播比賽，或有多名明星球員同場缺陣時，NBA將自動展開調查。

▲爵士馬卡南違反球員出賽政策，遭聯盟罰款。（圖／路透）

昨（13）日猶他爵士因未讓馬卡南（Lauri Markkanen）在近期多場比賽中出賽，被聯盟罰款1萬美元（約330萬台幣）。

今年5月即將滿35歲的喬治，去年夏天與七六人簽下4年頂薪合約，若本季確定報銷，他將以41場出賽結束賽季，場均貢獻16.2分、5.3籃板、4.3助攻及1.8抄截，平均上場時間為32.5分鐘。