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王子維「浴血」橫掃世界第3名將　攜手李佳豪晉級全英賽8強

▲▼王子維生涯首度扳倒世界球王安賽龍。（圖／CFP）

▲王子維挺進全英賽8強。（資料照／CFP）

記者游郁香／綜合報導

「羽球王子」王子維今（14）日凌晨出戰全英公開賽16強，強碰世界第3的丹麥名將安東森（Anders Antonsen），儘管第2局一度手臂不適，手指還有出血的狀況，終場仍以21比10、21比13強勢橫掃強敵挺進8強，追平個人在全英賽的最佳成績。

世界第25的王子維在全英賽最佳紀錄是2020年闖入8強，今年他在次輪就碰上世錦賽銀牌得主安東森，這位世界排名第3的好手，上季囊括了5座冠軍，雙方過去7次交手，王子維3勝4敗略居下風，不過正處於對戰3連敗。

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王子維今日有備而來，開賽就打出8比3攻勢，以11比7進入技術暫停，下半局持續宰制戰局，以21比10先下一城。王子維將好手感帶到第2局，拉出11比4猛攻，不過安東森在技術暫停後急起直追，一度逼近到2分差，所幸王子維及時穩住，在手臂不太舒服，手指出血的情況下，仍以21比13直落2勝出。

▲▼台灣「羽球王子」王子維。（圖／達志影像／美聯社）

▲台灣「羽球王子」王子維。（圖／達志影像／美聯社）

這是王子維繼2020年後再次挺進全英賽8強，追平個人生涯最佳紀錄，接下來要與20歲法國新星拉尼耶（Alex Lanier）爭搶4強門票。

除了王子維，台灣另一位男單好手、世界第22的李佳豪也挺進8強，他以21比18、21比8擊落日本選手田中湧士，寫下個人在全英賽的最佳成績。

男雙部分，李哲輝、楊博軒直落2力退英格蘭組合蓮恩（Ben Lane）、凡迪（Sean Vendy）；楊博涵、劉廣珩也以21比15、21比16取勝，雙雙前進8強。

▲台北羽球公開賽，李佳豪。（圖／台北羽球公開賽提供）

▲李佳豪。（資料照／台北羽球公開賽提供）

關鍵字： 羽球全英賽王子維李佳豪

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