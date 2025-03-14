柯瑞今挑戰史無前例4000顆三分　13年前曾以為「生涯完了」

▲勇士天王柯瑞今日有望達成4000顆三分里程碑。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

勇士天王柯瑞（Stephen Curry）距離生涯第4000記三分僅差2球，今（14）日對戰國王一役就有望達成此壯舉，將再刷新一項NBA歷史紀錄，他表示自己就像「活在夢境中」，盡量不去想這些數字，避免影響狀態。能夠不斷創造歷史，對柯瑞來說並非理所當然，他13年前一度以為自己再也無法打球。

勇士11日出戰拓荒者，柯瑞單場包辦5顆三分，例行賽生涯三分命中數來到3998顆，距離4000大關僅有2球的差距，今日迎戰國王就有機會達成這個NBA前所未有的偉大里程碑。

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十多年前，當「雷槍」艾倫（Ray Allen）以2561顆三分超越「大嘴」米勒（Reggie Miller）登頂歷史三分球榜時，3000顆已被視為難以企及的目標，4000顆更是遙不可及的幻想。然而，柯瑞卻將這個「不可能」化為現實。

柯瑞的三分球累積速度驚人，他花費5年3個月、369場比賽完成1000顆三分，此後一路飛速推進，分別在2017年12月突破2000顆、2021年12月達成3000顆，如今在2025年3月即將突破4000大關。

「我感覺自己就像活在一場不斷重複的夢境中，」柯瑞上周談到逼近4000顆三分的紀錄時表示，「大家總是開玩笑說，每次我投進一顆三分球，就刷新一個新紀錄，但我盡量不去想這些數字，因為上次想太多，結果連續5場比賽狀態不佳。」

相比之下，艾倫花了1300場比賽才投進2973顆三分球，哈登（James Harden）則用了1086場才打破艾倫的紀錄，而柯瑞僅用1012場就投進3998記三分球，這還不包括季後賽的進球數。

柯瑞的影響力不僅體現在總進球數，他還擁有一系列無可匹敵的紀錄，包括88場比賽至少投進8顆三分球，比排在他後面的3名球員加總還多；45場投進9顆三分球，與其他5名球員總和持平，以及26場投進10顆三分球，和其他6名球員合計的紀錄相當。

柯瑞不僅擁有單季最多402顆三分球的紀錄，在「單季三分球排行榜」的前11名中，他一人就占據6個席位。即使他的生涯三分命中率42.4%「看似」不如部分歷史射手，但考慮到他場均出手高達9.3次，而其他排名前12的射手場均出手不超過4.7次，柯瑞的準度與出手量皆達到無人能及的水準。事實上，即便他接下來連續投丟459顆三分球，他的生涯命中率仍會高於艾倫。

值得一提的是，柯瑞的生涯並非一帆風順，他曾因嚴重的腳踝傷勢讓職業生涯岌岌可危。2012年7月，在接受第2次腳踝手術後，柯瑞一度對未來感到絕望，他告訴私人訓練師佩恩（Brandon Payne），「這兩年來，我什麼事都沒做，只有不斷進行復健。我覺得自己可能再也無法打球了。」為了拯救自己的生涯，柯瑞改變了身體機能，透過核心訓練與體能調整，減輕腳踝負擔，最終迎來爆發。