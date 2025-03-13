打臉質疑聲！巴特勒完美融入勇士文化　柯瑞從未擔心：他只想贏

▲勇士天王柯瑞從未擔心巴特勒（左） 無法融入球隊。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

在「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）正式轉戰勇士前，他能否融入灣區文化曾引發質疑，不過隨著勇士在他加入後豪取12勝，隊內氛圍也達到多年來的巔峰，這些擔憂被徹底打消。陣中一哥柯瑞（Stephen Curry）近日受訪時直言，從未擔心巴特勒的個性問題，「他渴望贏球，這是我聽到的一切。」

柯瑞近日親自回應外界對於巴特勒融入勇士文化的質疑，他在接受《95.7 The Game》訪問時表示，「外界的雜音很多，我聽到各種聲音，但我會過濾資訊，分辨哪些是真實的、哪些是無稽之談。」

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柯瑞透露，「我曾與格林（Draymond Green）以及總經理小鄧利維（Mike Dunleavy）討論過巴特勒的為人，他們對他的評價極高。」

▲勇士天王柯瑞突破2萬5000分。（圖／達志影像／美聯社）

小鄧利維與巴特勒曾在公牛當過3季的隊友（2013-16年），對於這位強悍的全明星球員的性格瞭若指掌。儘管在巴特勒正式來到灣區前，另一位核心格林曾在個人播客節目上表達過疑慮，認為巴特勒過去的爭議行為可能影響他的職業生涯。不過，隨著巴特勒迅速融入勇士體系，這些擔憂已煙消雲散。

自從巴特勒加入勇士後，球隊在他出賽的13場比賽中豪取12勝，戰績直線攀升至西區第6，隊內氛圍也達到多年來的巔峰。柯瑞理解，巴特勒與熱火的「分手」過程並不愉快，但他強調現在的重點是巴特勒已成為勇士的一員。

「當家人爭吵時，情況確實會變得複雜，」柯瑞表示，「我知道巴特勒與熱火的歷史，也知道他們曾一起贏球，但結局並不理想。然而，當我們確認交易後，一切就只有一個目標，那就是來這裡打球、當個專業球員。他的動力就是贏球，這正是我們需要的。而當巴特勒進入這種狀態時，他就是最好的，我們的任務就是維持這種能量。」

▲巴特勒加入後，勇士戰績突飛猛進。（圖／達志影像／美聯社）