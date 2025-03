「大橋」絕殺三分救場！尼克險勝拓荒者　哈特罕見失誤險釀禍

▲尼克布里奇斯延長賽三分絕殺拓荒者。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

尼克今(13)日與拓荒者的比賽充滿戲劇性,搖擺人「大橋」布里奇斯(Mikal Bridges)全場砍下33分,打出加盟尼克以來最佳一戰,更在最後時刻命中致勝三分,帶領尼克114比113在延長賽險勝拓荒者。

不過,這場比賽的關鍵原本可能是哈特(Josh Hart)在最後7.2秒的致命發球失誤。當時尼克以111比110領先,哈特準備發界外球,只需要穩穩傳球,讓隊友被犯規後站上罰球線即可。然而,他卻違規移動數步發球,這導致尼克直接失去球權。

這個罕見的失誤讓資深播報員布林(Mike Breen)在轉播時驚呼,「這是我33年來第一次在比賽最後時刻看到這種違規發生!」

▲哈特(右)發生致命發球失誤,所幸布里奇斯絕殺三分救場。(圖/達志影像/美聯社)

本場比賽激烈無比,雙方在全場53分鐘內42度互換領先,直到最後一刻才分出勝負。延長賽最後7.2秒,拓荒者把握機會,阿維迪亞(Deni Avdija) 切入上籃,但遭到羅賓森(Mitchell Robinson)蓋火鍋,隨後自己搶回進攻籃板,隨即補進並造成犯規,完成三分打,讓拓荒者在比賽倒數時刻113比111反超。

就在尼克陷入險境時,總教練席波杜(Tom Thibodeau)叫出暫停,設計最後一擊戰術。發球後,布里奇斯接球直接在三分線外出手,球應聲入網,尼克114比113驚險帶走勝利,避免了一場可能的崩盤。

MIKAL BRIDGES, ARE YOU SERIOUS!!?



33 POINTS AND THE GAME-WINNING TREY pic.twitter.com/7iubWATP1Q