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「大橋」絕殺三分救場！尼克險勝拓荒者　哈特罕見失誤險釀禍

▲▼尼克布里奇斯絕殺三分球。（圖／達志影像／美聯社）

▲尼克布里奇斯延長賽三分絕殺拓荒者。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

尼克今（13）日與拓荒者的比賽充滿戲劇性，搖擺人「大橋」布里奇斯（Mikal Bridges）全場砍下33分，打出加盟尼克以來最佳一戰，更在最後時刻命中致勝三分，帶領尼克114比113在延長賽險勝拓荒者。

不過，這場比賽的關鍵原本可能是哈特（Josh Hart）在最後7.2秒的致命發球失誤。當時尼克以111比110領先，哈特準備發界外球，只需要穩穩傳球，讓隊友被犯規後站上罰球線即可。然而，他卻違規移動數步發球，這導致尼克直接失去球權。

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這個罕見的失誤讓資深播報員布林（Mike Breen）在轉播時驚呼，「這是我33年來第一次在比賽最後時刻看到這種違規發生！」

▲▼尼克布里奇斯絕殺三分球。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈特（右）發生致命發球失誤，所幸布里奇斯絕殺三分救場。（圖／達志影像／美聯社）

本場比賽激烈無比，雙方在全場53分鐘內42度互換領先，直到最後一刻才分出勝負。延長賽最後7.2秒，拓荒者把握機會，阿維迪亞（Deni Avdija） 切入上籃，但遭到羅賓森（Mitchell Robinson）蓋火鍋，隨後自己搶回進攻籃板，隨即補進並造成犯規，完成三分打，讓拓荒者在比賽倒數時刻113比111反超。

就在尼克陷入險境時，總教練席波杜（Tom Thibodeau）叫出暫停，設計最後一擊戰術。發球後，布里奇斯接球直接在三分線外出手，球應聲入網，尼克114比113驚險帶走勝利，避免了一場可能的崩盤。

這場比賽42次領先變換，寫下NBA自開始統計此數據後，歷史第2多的交替領先紀錄，排名第1的是布魯克林籃網對亞特蘭大老鷹的比賽（43次）。巧合的是，當時布里奇斯身披籃網戰袍，同樣也命中致勝三分，率隊114比113獲勝，如今，他又在類似情境下完成致勝一擊，讓這場勝利更具話題性。

▲▼尼克布里奇斯絕殺三分球。（圖／達志影像／美聯社）

▲尼克布里奇斯延長賽三分絕殺拓荒者。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA布里奇斯哈特尼克拓荒者絕殺三分

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