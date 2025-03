騎士王牌米歇爾惡搞新秀！　泰森開車門驚見「陷阱」

▲騎士一哥米歇爾惡整隊內新秀泰森。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

克里夫蘭騎士球星米歇爾(Donovan Mitchell)近期因鼠蹊部傷勢缺陣,但這並未阻止他在場邊「發揮影響力」。在騎士昨(12)日以109比104擊敗籃網的比賽中,米歇爾不僅在場邊嗑著爆米花,還在賽後給菜鳥準備了一場惡作劇,讓新秀泰森(Jaylon Tyson)見識到大哥的「特別關愛」。

米歇爾昨日雖無法上場,但仍參與其中,只不過他的「比賽計畫」發生在終場哨聲之後。賽後,他在社群媒體上分享了一段影片,影片中他跟隨泰森走向停車場,準備揭曉一場驚喜。當泰森打開車門時,瞬間傻眼,整輛車的座椅、儀表板、地板都被爆米花塞滿,讓他當場無語。

Donovan Mitchell filled Cavs rookie Jaylon Tyson’s car with popcorn after eating some during game



(via @spidadmitchell / IGS) pic.twitter.com/XWIag01obh