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騎士王牌米歇爾惡搞新秀！　泰森開車門驚見「陷阱」

▲▼騎士米歇爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲騎士一哥米歇爾惡整隊內新秀泰森。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

克里夫蘭騎士球星米歇爾（Donovan Mitchell）近期因鼠蹊部傷勢缺陣，但這並未阻止他在場邊「發揮影響力」。在騎士昨（12）日以109比104擊敗籃網的比賽中，米歇爾不僅在場邊嗑著爆米花，還在賽後給菜鳥準備了一場惡作劇，讓新秀泰森（Jaylon Tyson）見識到大哥的「特別關愛」。

米歇爾昨日雖無法上場，但仍參與其中，只不過他的「比賽計畫」發生在終場哨聲之後。賽後，他在社群媒體上分享了一段影片，影片中他跟隨泰森走向停車場，準備揭曉一場驚喜。當泰森打開車門時，瞬間傻眼，整輛車的座椅、儀表板、地板都被爆米花塞滿，讓他當場無語。

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泰森曾在德州理工大學與加州大學打出名堂，並於2024年NBA選秀中以第20順位被騎士選中。本季至今，泰森已出賽40場比賽，場均攻下3.1分、2籃板，仍在這支戰績聯盟龍頭的球隊尋找自己的定位。

騎士近期狀態火熱，目前正處於15連勝中，日前還被公鹿總教練「老河流」瑞佛斯（Doc Rivers）看好具備奪冠實力。若米歇爾能夠在季後賽前完全康復，騎士將擁有更強的競爭力，向總冠軍發起衝擊。

關鍵字： NBA騎士米歇爾泰森

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