「我回來了！」大谷翔平抵達日本逾500位球迷接機　愛犬行蹤熱議

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇隊球星大谷翔平3月13日抵達東京，準備迎戰芝加哥小熊隊在東京巨蛋舉行的開幕系列賽。他稍早也透過Instagram分享了自己返鄉的喜悅，發文表示：「我回來了」，並附上多張照片和影片。

隨著大谷的專機降落羽田機場，他的貼文立即引發粉絲熱烈回應。特別引人注目的是，影片中出現了他的愛犬Decoy在行李堆中打哈欠的畫面，這讓粉絲們紛紛猜測Decoy是否隨主人一同來到日本。

「居然是Decoy！」「希望你在東京好好享受美食！」粉絲們熱情留言。然而，關於Decoy的去向存在不同說法：有人認為這是Decoy首次訪日，也有人推測影片可能是在美國機場送別時拍攝的。

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道奇隊官方Instagram顯示，包括貝茲（Mookie Betts）和弗里曼（Freddie Freeman）在內的多位球員都帶著家人登機，但大谷的妻子真美子和Decoy並未出現在官方照片中。去年在韓國首爾舉行的開幕系列賽中，大谷曾與妻子同行，但今年情況如何仍是未知數。

粉絲對大谷此次回國表現出空前熱情，超過500位球迷接機，另有逾47,000名網民通過「FlightRadar24」追蹤道奇隊專機位置。隨著3月18日和19日的比賽日益臨近，「大谷熱」已在日本全面展開。

▲大谷翔平 。（圖／截自道奇官方IG）