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陳偉殷3月21日返台舉辦引退記者會 將曝未來規劃

▲▼世界12強棒球賽，陳偉殷受訪。（圖／記者李毓康攝）

▲ 陳偉殷將於3月21日台灣舉辦引退記者會，與球迷道別。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

台灣旅外名投陳偉殷，於2025年2月26日正式宣布退休，結束長達19 年的職業棒球生涯。他將在3月21日返台舉辦引退記者會，分享未來規劃。

陳偉殷曾征戰日本職棒、美國大聯盟與台灣，締造多項紀錄，成為台灣棒球史上的代表性人物之一。

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談及退休決定，陳偉殷坦言，「對我來說，傷病與復健都不是最艱難的部分，真正困難的是放下對比賽的執著，讓自己坦然接受這個時刻。」

為了向一路支持他的球迷正式告別，陳偉殷將於 3月16日於名古屋巨蛋舉辦的 中日龍隊引退儀式 後，回到台灣與大家見面。3月21日，他將親自出席這場「引退記者會」，不僅總結 19 年來的棒球旅程，也將分享未來規劃，並與球迷、媒體朋友道別。

陳偉殷職業生涯始於2004年加入日本職棒中日龍，2009年以1.54的出色成績拿下央聯防禦率王。在中日龍累積36勝的優異戰績後，他獲得自由球員身分，成功挑戰美國大聯盟夢想。 加盟巴爾的摩金鶯後，他在效力的4個賽季中有3季達成雙位數勝投的傑出表現。

2015年球季結束後，陳偉殷獲得邁阿密馬林魚開出的5年8000萬美元（約新台幣26億元）天價合約，創下當時台灣球員最高身價紀錄。

他在大聯盟8年職業生涯中累積59勝，在台灣投手旅美成績中僅次於王建民的68勝，穩居台灣旅美投手第二位。

關鍵字： 陳偉殷台灣棒球退休職業生涯中日龍

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