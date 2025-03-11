戴資穎讓出台灣一姐寶座　淡定回應：以前就不太在意

▲戴資穎讓出台灣一姐寶座，淡定回應。（圖／翻攝自IG／tai_tzuying）

記者游郁香／綜合報導

世界羽聯（BWF）今（11）日公布最新世界排名，連續12年高居台灣女單第1的戴資穎，因未參賽導致積分持續下滑，本周排名跌至第25，27歲的宋碩芸則上升至生涯新高的第19，成為台灣新一姐；對此小戴回應，世界排名本來就會變動，「從以前就不是太在意這個」。

小戴最後一次出賽是在去年9月的中國公開賽，當時她強忍膝傷拚戰，首輪就落敗，之後在10月申請為期3個月的世界排名保護。今年1月排名保護到期後，她未再申請延長，因此積分逐漸被扣除，最終讓出「台灣一姐」的寶座。

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小戴自2012年8月起連續12年穩居台灣女單第1，2016年更首度登頂世界球后寶座，展開羽壇傳奇之路，曾占據世界第1長達214周，囊括32座公開賽冠軍，她保持的世界前10最長連續周數紀錄則停在581周。

▲台灣羽球天后戴資穎。（圖／記者杜奕君攝）

對於本周排名變動，小戴接受《中央社》訪問時豁達表示，「世界排名本來就是會一直變動的，所以我從以前就不是太在意這個，現在我就是專注在復健上。」

小戴曾表態，去年是自己選手生涯的最後一年，不過她本人至今未正式宣布退休。她上周受訪時強調，「運動員都有離開賽場的一天，但我的精神不會，希望能留下堅持到底、永不放棄的精神。」

至於新任「台灣一姐」宋碩芸，本周將在全英羽球公開賽登場，首輪要對上世界排名第25的蘇格蘭選手吉爾摩（Kirsty Gilmour），若晉級16強，可能會碰上南韓球后安洗瑩。