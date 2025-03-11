日職台灣內戰！火腿孫易磊飆152公里　樂天陽柏翔靠保送上壘

▲火腿鬥士投手孫易磊。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／綜合報導

日本春季教育聯盟11日上演台灣球員內戰，日本火腿隊的孫易磊對決樂天金鷲隊的陽柏翔，孫易磊此役最快飆出152公里速球，最終卻因投出四壞球保送陽柏翔。

火腿隊在前五局結束時以1比0領先，孫易磊於6局上登板，面對首名打者青野拓海便被擊出二壘安打，不過隨後他三振中島大輔，接著與同樣來自台灣的陽柏翔正面交鋒。兩人纏鬥至2好3壞時，孫易磊投出本場最快152公里速球，然而這球偏離好球帶，導致陽柏翔獲得保送。即便如此，孫易磊迅速回穩，連續飆出2次三振，成功化解危機。

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7局上，孫易磊續投，他先讓吉納翼揮空三振，隨後遭到老將岡島豪郎擊出二壘安打。面對下一名打者，他製造飛球出局，不過跑者趁勢攻佔三壘。此時，對決曾旅台就讀過台體大的永田颯太郎，孫易磊因暴投丟掉1分，但最終仍讓永田揮空三振，結束這半局。

孫易磊完成2局中繼任務，共投36球，被擊出2支安打，送出5次三振，但有1次保送，失掉1分。至於陽柏翔則擔任先發游擊手、打第2棒，在對決孫易磊之前，第一打席擊出游擊飛球遭接殺，第二打席則遭三振出局。最終，他唯一成功上壘的機會，就是因孫易磊的四壞球保送。火腿隊整場比賽未能攻下分數，最終以0比2敗給樂天金鷲。