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味全龍上半季預售18日開賣　台北市民、海外球迷有福了

▲▼味全龍主場預售票資訊。（圖／味全龍提供）

▲▼味全龍主場預售票資訊。（圖／味全龍提供）

▲▼味全龍主場預售票資訊。（圖／味全龍提供）

記者楊舒帆／綜合報導

中華職棒36年賽季即將開打，味全龍球團正式公布上半季主場賽事售票資訊。天母棒球場賽事售票時間將於3月18日陸續開賣，依序開放季票會員及狂龍會員資格的球迷朋友購票，邀請所有龍迷進場，共同為味全龍加油！

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龍隊在台北大巨蛋安排8場主場賽事，全票最低500元，購買套票還能享9折優惠，限時販售至4月1日23:59止。上半季各主題日活動詳情將另行公告於味全龍官方臉書及網站，敬請關注。

此外，大巨蛋平日提供台北市民專屬購票優惠！凡設籍台北市的市民，透過味全龍售票網購買平日場次門票，入場時出示身分證件即可享有半票優惠（部分區域不適用）。為吸引周邊上班族觀賽，大巨蛋推出「四人同行啤酒之夜」活動。凡於平日現場購買四張以上全票，即可獲得一張啤酒折價券，憑券只需50元即可加購一手（6瓶）罐裝啤酒。下班後來球場，享受微醺的棒球夜吧！

天母主場同樣推出多項購票優惠，平日周二至周五延續「天母周間賽事購票優惠」，學生、女性、台北市民等可享買一送一優惠。今年天母主場將大舉升級舞台燈光特效，且所有主題日票價維持不變，讓球迷以超值價格享受精彩比賽與活動內容。

為提升觀賽體驗多元性，今年天母主場本後也增設一區的「非站立應援區」，讓球迷依看球目的有多元位置的選擇。另外也特別設置粉紅色座椅的「龍粉應援區」，邀請球迷姐妹們相約進場，一起熱血應援！

隨著台式應援魅力席捲海外，味全龍特別與KLOOK合作，推出海外球迷專屬售票方案。無論是3月20日全面開賣的天母棒球場賽事，或3月28日全面開賣的台北大巨蛋比賽，海外旅客皆可透過KLOOK平台輕鬆購票，提前鎖定座位，親身體驗現場震撼！

▲▼味全龍主場預售票資訊。（圖／味全龍提供）

▲▼味全龍主場預售票資訊。（圖／味全龍提供）

▲▼味全龍主場預售票資訊。（圖／味全龍提供）

關鍵字： 棒球味全龍球迷售票優惠

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