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杜蘭特與貝恩「頭對頭」火爆互嗆！　太陽又輸附加賽告急

記者游郁香／綜合報導

勝率跌破5成的太陽今（11）日作客曼菲斯，雙方激戰到最後一刻，第3節尾聲場上一度爆發衝突，灰熊菜鳥史賓塞（Cam Spencer）命中一記底角三分後，朝鳳凰城頭牌杜蘭特（Kevin Durant）噴垃圾話，隨後演變成杜蘭特與灰熊主將貝恩（Desmond Bane）「頭對頭」互嗆，場面瀰漫火藥味。

比賽一開始，太陽便氣勢如虹，靠著王牌杜蘭特與「奪命書生」布克（Devin Booker）的聯手發揮，迅速打出25比9的猛烈開局，一度領先多達16分。然而，灰熊未輕易放棄，曼菲斯一哥莫蘭特（Ja Morant）全場攻下29分、12助攻，帶隊穩步追趕，並在半場前成功抹平分差。

▲▼太陽杜蘭特、灰熊貝恩、史賓塞。（圖／達志影像／美聯社）

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▲太陽頭牌杜蘭特與灰熊後場大將貝恩「頭對頭」互嗆。（圖／達志影像／美聯社）

第3節末段，場上一度出現衝突，灰熊後場大將貝恩將球傳給菜鳥史賓塞，後者在底角命中一記三分球，杜蘭特並未做出積極的防守動作。史賓塞投進後情緒激動，對著杜蘭特噴垃圾話，讓這位太陽頭牌相當不滿，兩人隨即互嗆，貝恩也替隊友出頭，與杜蘭特「頭對頭」互相叫囂。

杜蘭特將貝恩推開，史蒂文斯（Lamar Stevens）緊急抱住貝恩，裁判也趕來分開兩人，衝突才沒有進一步升級。裁判在混亂過後給杜蘭特與史賓塞技術犯規，貝恩則逃過判罰。對一名僅在NBA出賽13場比賽的菜鳥來說，史賓塞對著杜蘭特這樣的超級巨星叫陣無疑是一次「大膽」的舉動。

▲▼太陽杜蘭特、灰熊貝恩、史賓塞。（圖／達志影像／美聯社）

▲被灰熊菜鳥史賓塞（右）噴垃圾話， 太陽王牌杜蘭特（左）相當不滿。（圖／達志影像／美聯社）

不過笑到最後的是灰熊，史賓塞在終場前14.4秒穩穩罰進兩球，幫助球隊鎖定勝局。太陽在最後一波進攻中仍有逆轉機會，但杜蘭特最後1秒的絕殺三分未能命中，鳳凰城終場以118比120落敗，戰績下滑到30勝35敗，與西區第10獨行俠有著3.5場的勝差，附加賽席位告急。

太陽此戰以杜蘭特攻下35分最高，他另有5籃板、5助攻和1火鍋；布克貢獻26分、9籃板和6助攻；長人理查茲（Nick Richards）繳出10分、12籃板和2助攻。

▲▼太陽杜蘭特、灰熊貝恩、史賓塞。（圖／達志影像／美聯社）

▲太陽杜蘭特（右）。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA太陽杜蘭特灰熊

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