國中硬聯／U15國手先發、楊承恩關門封鎖　七賢1比0淘汰忠孝

▲七賢推出U15國手莊子濬先發.。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／綜合報導

面臨背水一戰的高雄市忠孝國中，在國中硬式聯賽遭遇同縣市對手七賢國中阻擋，雙方展開一場精采的投手戰。七賢派出雙王牌莊子濬與楊承恩聯手封鎖對手，以1比0險勝，成功闖進全國32強，而忠孝則無緣晉級，黯然打包回府。

去年曾闖進全國8強的忠孝國中，今年賽事首戰以5比6惜敗給宜蘭內城國中小，陷入險境。面對非勝不可的壓力，忠孝在10日迎戰七賢，雙方皆無退路，七賢只要獲勝即可晉級，而忠孝則必須全力一搏。比賽形成膠著的投手對決，最終，七賢在4局上突破忠孝王牌王柏翔的封鎖，攻下全場唯一1分，成為比賽勝負的關鍵分數。

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七賢本場比賽推出U15國手莊子濬先發，他在首局遭遇2支安打危機後穩住陣腳，一路投到6局下，直到遭忠孝林逸翔擊出二壘安打，並出現保送後退場，才由楊承恩接替登板。面對忠孝強攻，楊承恩臨危不亂，成功化解失分危機。

7局下，忠孝國中發動最後反攻，在兩出局後攻上二、三壘，但楊承恩最終成功守住，為七賢鎖定晉級門票。賽後他表示，最後時刻一度想加快球速，導致控球不穩，還好迅速調整心態，「這是我國中生涯最後一次大賽，我很珍惜這個機會，也很開心能夠幫助球隊晉級。」他也坦言自己更喜歡後援，因為能夠親手守住勝利帶來的成就感特別強烈。

七賢總教練盧偉凡表示，這場比賽前，他們已經與忠孝交手過3至4次，彼此知根知底，因此本場戰術特別安排由莊子濬先發，楊承恩待命後援。他提到，莊子濬自去年台北國際城市青少棒錦標賽後便沒有再擔任先發，因此前一天特別與他進行心理建設，告訴他是時候扛下重任了。「我特別提醒他，不要一味追求球速，準度才是關鍵，楊承恩則隨時準備登板，因為要讓忠孝得0分，真的很難！」

七賢今年在高雄市內排名第一，成功重返全國賽，但分組對手忠孝、內城實力皆不容小覷。盧偉凡強調：「我們的第一步目標是晉級，接下來才會全力挑戰8強、4強，力拚更好成績！」