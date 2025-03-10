日本拚WBC連霸首戰可能碰台灣　井端監督：提升長打力是關鍵

記者游郁香／綜合報導

日本隊明年3月將挑戰世界棒球經典賽（WBC）2連霸，小組賽首戰可能就會碰上中華隊，由於台灣去年在12強賽打碎日本的衛冕美夢，日媒形容這將是「復仇」之戰。監督井端弘和在月初的交流賽結束後，強調球隊在進攻端的核心目標是「提升長打能力」，阪神虎內野手大山悠輔進入了他的雷達中。

在3月初舉行的日本與荷蘭的交流賽中，井端監督特意「排除」去年12強賽的主力，改以發掘新戰力為主。其中，阪神虎內野手大山悠輔在第2場比賽擊出代表隊生涯首轟，讓井端眼前一亮，認為他有望躋身WBC正選名單。

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井端指出，大山的長打能力對於球隊至關重要，尤其在村上宗隆與岡本和真極可能前進大聯盟的情況下，日本隊必須提前準備替代方案，確保攻擊火力不受影響。

▲日本隊監督井端弘和。（圖／記者李毓康攝）

除了長打能力外，大山的右打身份也讓他成為陣容平衡的重要拼圖。相較於外野手群中擁有鈴木誠也、吉田正尚與努特巴爾（Lars Nootbaar）等左打主力，日本隊的內野右打者相對稀缺。目前，陣中主要內野手如牧秀悟、源田壯亮與小園海斗皆為左打，僅有牧是穩定的右打者。

井端監督強調，在面對左投手時，右打者的戰術調整與破壞力將成為球隊的致勝關鍵，而大山的加入無疑能提供更多戰術選擇，他也對大山的守備能力讚譽有加。

▲村上宗隆 。（圖／達志影像／美聯社）

在對荷蘭的比賽中，大山在一壘防區展現了優異的判斷力，當二壘手傳球發生偏差時，他選擇優先確保接捕，而非勉強踩壘，使球隊避免了失誤的發生。井端表示，「這類細節上的判斷力，對於國際賽至關重要，這就是我們需要的球員。」加上大山過去在三壘與外野皆有守備經驗，他的多功能性更為球隊帶來靈活的調度空間。

然而，大山對於是否參加WBC的態度卻顯得較為低調。在賽後訪問中，他未曾直接表態對代表隊的強烈意願，僅表示，「目前最重要的是準備今年球季，回到球隊後會繼續努力。」這與其他日本球員積極表達想為國家隊效力的態度形成對比。

井端監督曾強調，代表隊的選拔不僅看重球技，球員對「身披國家隊戰袍」的熱情同樣是考量因素之一。因此，大山若想真正鎖定WBC名額，或許還需展現更強烈的參賽意願。

▲岡本和真。（圖／記者李毓康攝）