快艇主帥背傷缺陣　雷納德扛起球隊！拋投「彈進」絕殺國王

▲快艇雷納德拋投彈進絕殺國王。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

快艇今(10)日在延長賽以111比110險勝國王,雷納德(Kawhi Leonard)在關鍵時刻拋進壓哨絕殺球,幫助球隊在總教練魯伊(Tyronn Lue)缺陣的情況下成功取勝。

比賽進入延長賽最後20秒,迪羅臣(DeMar DeRozan)2罰命中,讓國王取得1分領先。然而,雷納德在時間快到時發動進攻,他背身單打穆雷(Keegan Murray),運球推進後轉身拋投,球在籃框上彈了2下後入網,完成壓哨絕殺,讓全場觀眾沸騰。

