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快艇主帥背傷缺陣　雷納德扛起球隊！拋投「彈進」絕殺國王

▲▼快艇雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

▲快艇雷納德拋投彈進絕殺國王。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

快艇今（10）日在延長賽以111比110險勝國王，雷納德（Kawhi Leonard）在關鍵時刻拋進壓哨絕殺球，幫助球隊在總教練魯伊（Tyronn Lue）缺陣的情況下成功取勝。

比賽進入延長賽最後20秒，迪羅臣（DeMar DeRozan）2罰命中，讓國王取得1分領先。然而，雷納德在時間快到時發動進攻，他背身單打穆雷（Keegan Murray），運球推進後轉身拋投，球在籃框上彈了2下後入網，完成壓哨絕殺，讓全場觀眾沸騰。

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雷納德全場貢獻17分、4籃板，三分球手感不佳，7投僅1中；哈登（James Harden）則差點完成大三元，攻下29分、11助攻、9籃板，祖巴奇（Ivica Zubac）則繳出22分、14籃板的穩定表現。

這場比賽快艇少了總教練魯伊，他因突發的背部疼痛，在比賽前的訓練與媒體訪問完成後提前離場，詳細傷勢仍未公布。本場比賽由助理教練蕭恩（Brian Shaw）暫代指揮，他帶領球隊拿下這場硬仗。

▲▼馬刺保羅、快艇巴圖、快艇主帥魯伊。（圖／達志影像／美聯社）

▲快艇總教練魯伊本場因背傷缺席。（圖／達志影像／美聯社）

魯伊現年47歲，自2020-21賽季接任快艇總教練，至今執教戰績為218勝163敗，目前尚不確定他將缺席多久，快艇接下來將前往客場挑戰鵜鶘，展開3場客場之旅。

儘管國王最終未能取勝，但陣中球員表現亮眼，迪羅臣攻下31分、10助攻，拉文（Zach LaVine）貢獻30分，穆雷則拿下15分，而中鋒瓦倫修納斯（Jonas Valanciunas）則搶下17籃板、得到9分。這場敗仗讓國王戰績降至33勝30敗，排名西區第9名，季後賽席位仍需努力鞏固。

關鍵字： NBA雷納德魯伊迪羅臣拉文哈登絕殺快艇

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