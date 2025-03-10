前中國桌球國手涉性侵遭禁賽10年　與南韓女將結婚不到3年

▲中國前桌球國手徐克涉性侵遭禁賽10年，他與南韓女將田志希結婚不到3年。（圖／翻攝自微博）

記者游郁香／綜合報導

國際桌球總會（ITTF）6日公布裁決文件，指控中國桌球教練兼前國手徐克涉嫌性侵美國女隊員，違反該組織的反騷擾政策，因此對其處以禁賽10年的懲罰。對此，徐克在9日發表聲明，強調相關裁決嚴重顛倒事實，並對指控提出反駁。

根據ITTF公告，事件發生於2021年1月1日凌晨，當時徐克在四川成都的國際訓練營內邀請4名球員至其房間飲酒，慶祝新年。公告指出，一名美國隊女球員隨後返回自己的房間後，徐克透過微信取得其房號，未經允許強行闖入對方房間，並在女方明確拒絕後仍對其進行擁抱、並將手伸入對方褲內，構成性侵行為。

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▲ITTF對中國前桌球國手徐克祭出禁賽10年處分。（圖／翻攝自微博）

ITTF表示，該調查主要基於受害者的陳述及雙方的微信對話記錄，且在調查過程中，未發現徐克能提供有效證據來反駁指控。

對於ITTF的裁決，徐克發聲明否認指控，並表示當時的情境與ITTF的描述不符。他稱，在跨年活動聚會結束後，其他人陸續離開，他曾要求該名美國隊員一同離開，但對方表示希望再待一會，並主動提出希望徐克擔任教練，詢問薪資問題，甚至諮詢他的個人感情狀況，但他當時已婉拒。

▲徐克發聲明反駁指控。（圖／翻攝自微博）

根據徐克的說法，該球員透過語音通話主動告知自己就住在他房間斜對面，距離不到10公尺，並邀請他到房間內繼續探討。徐克表示，他敲門進入後僅短暫停留不到1分鐘，便離開回房。

徐克出生於1991年，退役後轉為桌球教練，曾受聘於南韓私人俱樂部。2022年10月，他與南韓華裔桌球女將田志希結婚，並持續從事桌球相關工作。

根據ITTF的公告，此項裁決於2024年12月17日正式發布，但由於徐克自2022年11月2日已被臨時停賽，因此其禁賽期限至2032年11月1日，禁賽期間內不得參與任何國際桌總相關賽事或執教活動。

▲南韓女將田志希與徐克結婚不到3年。（圖／翻攝自微博）