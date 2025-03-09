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悍將燈光秀登場！陳金鋒曾抗議桃園燈光　強調選手優先待調整

記者楊舒帆／新北報導

新莊球場升級後，富邦悍將9日進行熱身賽。悍將休季建置全新「LED燈光控制系統」，目前在測試階段，尤其9局上曾峻岳登場時的燈光秀，陳金鋒強調不影響選手為首要考量。

談到球場設施異動後的首場對外比賽，陳金鋒說，「目前都還OK，人工草皮還在適應。」至於外野守備影響很大的燈光，他坦言，「燈光位置還需要調整，現階段還沒辦法調整，某些位置球員有反應，亮度和位置之類的。」

▲新莊球場升級公開。（圖／富邦悍將提供）

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▲新莊球場升級公開。（圖／富邦悍將提供）

悍將特別安排9局上投手登板前的燈光秀，跟隨曾峻岳登場曲，超過1分鐘，陳金鋒說，「球團在進行測試，時間點如何抓，會再控管。第一次時間比較久，未來會討論如何抓時間。球員進場的時候必須要是亮的，球隊還會再調整，不要影響到選手，去年我也有講過，這是給觀眾的新鮮感，還是不要影響場內選手。」陳金鋒去年6月8日曾抗議桃園球場燈光秀，特別維護球員權益。

新洋投力亞士投2局退場，陳金鋒說，「他表現都OK，還不錯，從自辦熱身賽持續出賽，都維持不錯狀況，這是他第3次實戰，腳有點不舒服，投兩局就退場。」至於剛結束經典賽資格賽的中華隊球員也在此役亮相，陳金鋒表示，他們剛結束高張力比賽，身體狀況都還好，會讓他們休息一下，再進入官辦熱身賽。

關鍵字： 影音

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