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砍進價值821萬致勝三分　新北國王蘇士軒：很開心但不敢鬆懈

▲▼新北國王蘇士軒在東超季軍戰砍進致勝三分 。（圖／新北國王提供）

▲新北國王蘇士軒在東超季軍戰砍進致勝三分 。（圖／新北國王提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

新北國王今（9）日在東亞超級聯賽逆轉擊敗琉球黃金國王，獲隊史首座東超季軍，25萬美元（約821萬台幣）獎金到手。讀秒階段接到林書豪助攻，砍進致勝超前三分彈的蘇士軒，整場僅3分進帳，但這3分價值連城，他賽後表示，「當下很開心，但知道時間還有12秒，不敢鬆懈。」

此役開局林書緯、曼尼高連轟兩記外線，面對對手在禁區打得強勢，國王團隊多點開花並保持0失誤，首節打完國王取得1分領先， 不過第2節發生劇變，前半段國王僅得5分，琉球則抓住機會超前並將分差拉大到11分，上半場最後3分鐘國王靠著桑尼、林書豪、林書緯及奧帝連追14分，林書豪讀秒階段的大號三分球，幫助國王進入下半場前把比數縮小到2分差。

第3節雙方比分持續緊咬，國王4分落後進入決勝節。末節前半段國王一度陷入困境，面對琉球的連續得分落後至6分，最後一分半，奧帝一記三分球，加上曼尼高的籃下補籃，合力奪得5分，最後30秒，林書豪的巧妙助攻下，由蘇士軒投進關鍵的三分命中取得2分超前，曼尼高也把握住最後2罰，終場國王以84比80逆轉拿下本季東超季軍。

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▲▼新北國王蘇士軒在東超季軍戰砍進致勝三分 。（圖／新北國王提供）

蘇士軒在本場唯一的得分價值連城，談及關鍵外線他表示，「當下很開心，但知道時間還有12秒，不敢鬆懈。雖然我們連續兩季進到四強，但上一場落敗大家蠻失望的，昨天練球後坐下來做很多溝通，在今天的比賽有收到效果。」

教練萊恩也說，「我非常為球隊感到高興。在上一場比賽中，我們遭遇了失利，許多人都感到沮喪。如果我們的心態不夠堅強，很容易陷入情緒當中，今天我們成功走了出來，表現得相當出色。琉球黃金國王是一支非常強大的球隊，值得我們尊敬。」

關鍵字： 東超新北國王TPBL林書豪琉球黃金國王蘇士軒

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