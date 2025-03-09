林書豪曝關鍵傳球內心想法　大讚「林書緯做決定能力比我強」

▲林書豪帶領新北國王贏得東超季軍。（圖／新北國王提供）

記者游郁香／綜合報導

新北國王今（9）日在東亞超級聯賽（EASL）季軍戰上演逆轉秀，克服雙位數落後，在最後時刻憑藉蘇士軒的三分彈後來居上，林書豪無私送出關鍵傳球，他賽後表示，自己的風格就是做「最自然的決定」，不會勉強去投，他也大讚弟弟林書緯這2戰的表現，「他做決定、傳球能力都比我強。」

今年東超季軍戰由新北國王對陣琉球黃金國王，上演「雙王」之戰，儘管連2年錯過冠軍戰，讓新北國王全隊感到很沮喪，不過他們很快調整心態，剛從大腿傷勢復出，連2場都從板凳出發的林書豪說，團隊帶著「爭冠」的企圖心來面對季軍戰，能夠拿下勝利，他為全隊感到驕傲。

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經過1天休兵，林書豪此戰狀況比4強戰好很多，他透露自己有20分鐘上場時間限制，「2天前我的腿不舒服，今天沒有不舒服感覺，爆發力不一樣，有恢復時間很重要。」他此戰一上場就命中中距離跳投，整場11投6中，包辦2顆三分彈，最後的決勝時刻，他與弟弟林書緯連線，率隊打出8比0反擊扭轉局面。

▲林書緯在東超4強和季軍戰表現強勢。（圖／新北國王提供）

林書豪直呼，「很感動可以跟弟弟一起拚戰，他做決定、傳球能力比我強，如果最後球在他手裡，他會做好的選擇。」他解釋自己的關鍵傳球來自弟弟先觀察到他處於優勢位置，也才有後續他把球傳給底線的蘇士軒砍進超前三分彈，他也特別誇讚林書緯對黃金國王當家後衛岸本隆一的防守，繳出攻守俱佳的表現。

談到最後關鍵的傳球，林書豪表示，決勝時刻球員會有兩種想法，一種是像已故湖人傳奇布萊恩（Kobe Bryant），無論面對包夾或三夾，不管怎樣都出手，另一種就像當今NBA天王詹姆斯（LeBron James），做出最好的決定，「這沒有對或錯，我的風格是做最自然的決定，不會勉強去投。」

新北國王奪下季軍，確定25萬美元獎金到手。被問到會如何慶祝或花獎金，林書豪直言，「沒想那麼多，說實話幾塊錢我也不知道，就很開心我們贏了。」

▲林書豪季軍戰身體狀況好轉，砍下全隊最高18分。（圖／新北國王提供）