張育成曝IG互動卡洛爾　樂見大聯盟混血好手助陣經典賽

▲張育成。（圖／記者李毓康攝）



記者楊舒帆／新北報導

台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）近日表態，對於2026年世界棒球經典賽（WBC）代表台灣持開放態度，若最終成真。張育成樂見他及同為混血好手的卡洛爾（Corbin Carroll）能加入中華隊，也透露曾用IG與卡洛爾有互動。

同樣具有台裔血統的大聯盟球員，包含響尾蛇隊的卡洛爾（Corbin Carroll）與紅人隊的費爾柴德，目前都在教練團的邀請名單內。其中，費爾柴德已初步表達參賽意願，讓中華隊的戰力補強增添更多可能性。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，去年剛從美職返台的張育成樂見台美混血球員加入中華隊，他表示：「經典賽是大聯盟主辦，如果邀請他們來，對台灣會是很好的戰力提升。當然，我們希望他們能來幫忙，但就算無法成功邀請，中職也有很多好手，依然有競爭力。」

雖然張育成曾遇過費爾柴德，但雙方並不熟識，反倒是與卡洛爾有較多互動。他透露：「之前有看過卡洛爾的打擊影片，我們還有在IG私訊討論，畢竟他比我強（笑）。」

味全龍總教練葉君璋也說，「對中華隊幫助是正面的，打進會內賽各隊實力很強，以打者來說，他們在國外比賽，遇到不同型態的投手，適應對方投手能力更強。」

▲張育成。（圖／富邦悍將提供）