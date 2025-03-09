U19美國隊招手！台美混血賀博動向未定　中華隊陣容添變數

▲賀博受邀加入U19美國隊，未來再披中華隊戰袍有變數。（圖／籃協提供）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

台美混血籃球好手賀博（Robert Hinton）於今（9）日NCAA新人球季最後1場比賽結束後，透露U19美國隊曾於上個月聯繫他，邀請他參加今年6月底的國際賽事。這項邀請不僅為他的籃球生涯帶來新選擇，也讓他與哥哥賀丹（Adam Hinton）攜手代表中華隊的計畫出現變數。

賀博過去2年暑假曾代表中華白與中華藍出戰瓊斯盃，他至今尚未在FIBA國際賽出賽，因此仍可選擇未來要代表美國或台灣出賽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據前緯來體育台與愛爾達體育台記者李逸涵的報導，賀博對於美國隊的邀請感到非常榮幸，不過他也感受到台灣球迷的支持，這讓他很想繼續代表中華隊出賽，他近期將與家人討論後做出最終決定。

值得一提的是，去年瓊斯盃期間，中華籃協曾邀請賀博參加U18亞青盃，但因哈佛開學未能成行。

中華隊將於3月19日至21日在天母體育館出戰亞洲盃資格賽外卡賽，與關島、泰國爭奪2張晉級門票，若成功晉級，將可參加8月5日至17日在沙烏地阿拉伯吉達舉行的亞洲盃正賽。

▲台美混血籃球好手賀博今年效力於林書豪母校哈佛大學。（圖／達志影像／美聯社）

為配合亞洲盃，今年瓊斯盃預計提前到7月上中旬舉行，若賀博選擇繼續效力中華隊，將有機會出征亞洲盃男籃賽。

賀博擁有美、台雙重國籍，根據FIBA規定，他滿18歲後可選擇代表哪一個國家出賽，但決定後就不得更改，除非FIBA開特例。目前賀博仍在審慎評估各種選擇，他的決定不僅影響個人籃球生涯，也將牽動台灣籃壇的未來發展。