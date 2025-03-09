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格林關鍵三分致勝！勇士擊敗活塞　巴特勒轉戰灣區後連贏9場

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

金州勇士今（9）日在主場以115比110擊敗底特律活塞，拉出4連勝。比賽最後35秒，灣區悍將格林（Draymond Green）投進超前三分，隨後搶下關鍵地板球並命中罰球，成功鎖定勝局，成為致勝關鍵人物。此外，自2月9日巴特勒（Jimmy Butler）加盟以來，勇士戰績11勝2敗，其中他上場的比賽勇士11勝1敗，目前已累積9連勝，展現極大影響力。

勇士開場就氣勢如虹，柯瑞（Stephen Curry）連續兩次助攻給菜鳥長人波斯特（Quinten Post）得分，隨後巴特勒也加入戰局，率隊打出9比0攻勢。

首節後段，22 歲的巴西小將桑托斯（Gui Santos）挺身而出，展現優秀的空間感，連續跑出空檔得分，並將手感延續至次節，他半場攻下11 分、3 籃板，與柯瑞並列勇士半場最高分。

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▲▼勇士柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

第3節，巴特勒火力全開，單節砍下15分，但勇士大部分時間仍處於落後。進入決勝節，柯瑞逐漸回暖，儘管一度連續錯失4記三分球，但隨後命中關鍵三分，幫助勇士重新反超。不過，畢斯利（Malik Beasley）隨即回敬一記外線，讓活塞以101比100再度超前。

比賽最後35秒，格林在三分線外接獲巴特勒的傳球，面對無人防守果斷出手，穩穩命中，幫助勇士要回領先。隨後，勇士小將穆迪（Moses Moody）成功破壞康寧漢（Cade Cunningham）的進攻，讓格林撿下噴出的地板球，造成活塞犯規站上罰球線，最終勇士以115比110笑納勝利。

▲▼勇士格林。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士格林（左）、巴特勒（右）。（圖／達志影像／美聯社）

柯瑞此役砍下32分，投進4記三分球，並且12罰全中，目前距離生涯4000顆三分球里程碑僅差7球。

關鍵字： NBA柯瑞格林巴特勒勇士康寧漢

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