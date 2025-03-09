熱火當家中鋒要犯規不成還被罰165萬　轟裁判不尊重球員

▲熱火阿德巴約被判罰5萬美元（約165萬台幣）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

NBA今（9）日宣布對邁阿密熱火中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）罰款5萬美元（約165萬台幣），理由是他在昨日面對灰狼的比賽後，對裁判做出不當接觸並使用不雅語言。

此事件發生在昨日熱火與灰狼之戰，比賽進入關鍵時刻，熱火在邊線發球，阿德巴約於側翼獲得空檔，假動作後出手，但球擊中籃板頂端未能命中，隨後與裁判發生爭執。他認為自己遭到藍道（Julius Randle）犯規，從畫面上看2人有些許接觸，但裁判當時並未響哨。

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Was Bam Adebayo fouled on his game winning shot attempt? pic.twitter.com/fF97r55qxw — Fullcourtpass (@Fullcourtpass) March 8, 2025

在「最後兩分鐘裁判報告」中，NBA官方認定這次未判罰正確，理由是藍道的接觸屬於「輕微程度」，且進一步的身體接觸發生在球離手之後。

阿德巴約因對裁判表達不滿的行為遭到罰款。他在更衣室內情緒激動地發表看法，「這不是只關於最後一球，而是整場比賽，我通常不會太無禮，也不會找裁判爭論，因為這是他們的工作，但這也是我們的工作，我們在場上拚盡全力，至少應該有基本的尊重，當我與你對話時，請正視我的眼睛。」

他進一步補充，「我們輸球了，難道他們認為我們不能有情緒嗎？不管輸贏，我們都會有情緒，如果我們在對話中語氣激動，那不是因為我們想攻擊裁判，而是因為比賽正在發生事情，如果裁判選擇轉身離開，那是對球員的極大不尊重，我已經有禮貌地等到比賽結束後才與裁判對話，這才是應有的方式，但如果裁判選擇不理會我們，這才是真正的不尊重，當我們情緒激動時，如果選擇離開，就會被吹技術犯規或被罰款，這根本不合理。」