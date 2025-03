熱火當家中鋒要犯規不成還被罰165萬　轟裁判不尊重球員

▲熱火阿德巴約被判罰5萬美元(約165萬台幣)。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

NBA今(9)日宣布對邁阿密熱火中鋒阿德巴約(Bam Adebayo)罰款5萬美元(約165萬台幣),理由是他在昨日面對灰狼的比賽後,對裁判做出不當接觸並使用不雅語言。

此事件發生在昨日熱火與灰狼之戰,比賽進入關鍵時刻,熱火在邊線發球,阿德巴約於側翼獲得空檔,假動作後出手,但球擊中籃板頂端未能命中,隨後與裁判發生爭執。他認為自己遭到藍道(Julius Randle)犯規,從畫面上看2人有些許接觸,但裁判當時並未響哨。

Was Bam Adebayo fouled on his game winning shot attempt? pic.twitter.com/fF97r55qxw