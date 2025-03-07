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快訊／林書豪復出繳7分3助攻　國王末節僅5分無緣東超冠軍戰

▲▼新北國王林書豪、桑尼。（圖／新北國王提供）

▲林書豪此役從大腿傷勢中復出。（圖／新北國王提供）

記者游郁香／綜合報導

東亞超級聯賽（EASL）4強戰今（7）日將在澳門新濠影匯登場，首場由TPBL職籃新北國王交手日本B聯盟冠軍隊廣島蜻蜓，林書豪雖在登錄名單上，但並未先發，他從板凳出發貢獻7分、3助攻，仍在找尋手感。國王下半場受制於對手強悍的防守，末節僅5分進帳，終場以65比81落敗，宣告無緣冠軍戰。

▲▼新北國王林書豪、桑尼、林書緯。（圖／新北國王提供）

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▲林書豪復出還未找回手感。（圖／新北國王提供）

今年東超聯賽最終4強由台灣、日本包辦，包括隸屬TPBL職籃的國王、PLG職籃的領航猿，兩隊分別對上B聯盟勁旅廣島蜻蜓及琉球黃金國王。在1月21日東超作客南韓職籃KBL釜山KCC宙斯盾時，不慎拉傷大腿的林書豪，今晚出現在國王登錄名單上，不過他並未先發。

「新北飆風玫瑰」李愷諺開賽就送出助攻並砍進外線，林書緯則連續命中3記中距離投籃，首節最後3分16秒，國王抄截發動快攻，簡祐哲上籃得手，將比數改寫為17比13，迫使廣島蜻蜓喊出暫停。

林書豪在此節最後2分33秒接替林書緯上場，現場響起歡呼聲，不過他在外線出手沒能命中，國王第1節打完以19比15領先；廣島蜻蜓得分則集中在208公分全能長人布萊克希爾（Kerry Blackshear Jr.）身上，他單節包辦9分。

▲▼新北國王林書豪、桑尼。（圖／新北國王提供）

▲新北國王桑尼。（圖／新北國王提供）

進入次節，林書豪開局轉身跳投得分，國王攻勢有效串聯，但隨後失誤掉球，還被對手投進三分，以23比26遭反超，奧帝隨即回敬一記外線，雙方回到26平。奧蒂隨後與裁判發生爭執，被換下場冷靜，老經驗的桑尼也扛不住布萊克希爾，送對方上罰球線，國王再次落後。

所幸蘇士軒與簡祐哲接連在外線開火，國王32比30要回領先，雙方持續拉鋸。廣島蜻蜓接著連飆2顆三分，國王暫停後也靠著奧帝與林書豪開啟外線火力，將比數扳成40平。最後1分多鐘，桑尼與林書豪接連站上罰球線，兩人卻合計4罰僅1中，國王41比40進入下半場。

▲▼新北國王林書豪、桑尼、林書緯。（圖／新北國王提供）

▲新北國王林書緯。（圖／新北國王提供）

林書緯第3節開局就快攻得手再擦板打進兩分，上澤俊喜回敬三分打，林書緯、奧帝砍外線還以顏色，戰況依舊膠著。此節僅打了2分多鐘，廣島蜻蜓大將布萊克希爾就在桑尼身上賠上第4犯，只能先回板凳休息。

但國王未能把握機會拉開比分，反倒出現失誤，被對手開後門得分，再遭三分彈狙擊，陷入53比61落後。此節最後2分多鐘，國王幾波進攻遭封阻，直到簡祐哲兩罰俱中才止血，隨後林書緯的三分彈命中，再縮小分差。不過對手防守相當強悍，阻斷國王的傳球路徑，連林書豪都遭夾擊掉球，一度被拉開10分差，國王以60比68進入決勝節。

國王末節開局攻勢依舊受阻，最後7分21秒，布萊克希爾推倒桑尼，領到個人第5犯，還吞下違反運動精神犯規，裁判審視重播畫面後，「收回」違反運動精神犯規，但布萊克希爾還是犯滿畢業。儘管如此，國王遲遲沒能得分，被拉開60比75、15分差。

終場前5分47秒左右，林書豪切入上籃得手，國王終於打破得分荒，團隊單節卻只有5分進帳，最終就以65比81不敵廣島蜻蜓，落入季軍戰。

新北國王此役僅2人得分上雙，林書緯攻下17分最高，另有籃板、助攻各2；奧帝拿下11分、10籃板的雙十數據，但兩人得分都集中在上半場；林書豪從板凳出發，上場17分鐘25秒，9投3中貢獻7分、3助攻。

關鍵字： 東亞超級聯賽新北國王廣島蜻蜓

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