唐西奇改寫隊史紀錄！攜手詹皇締NBA歷史　湖人5年來首次8連勝

LUKA & LEBRON LEAD THE LAKERS TO THEIR 8TH STRAIGHT WIN ????



???? Luka: 32 PTS, 12 AST, 7 REB, 4 STL

???? LeBron: 31 PTS, 12 REB, 8 AST



LAL improves to 8-2 with Dončić in the lineup with a trip to Boston coming up on Saturday ???? pic.twitter.com/WrCNu8f6eL — NBA (@NBA) March 7, 2025

記者游郁香／綜合報導

湖人正展現冠軍競爭者的氣勢，他們今（7）日以112比104擊敗尼克，豪取8連勝，這是自2019-20賽季奪冠以來，紫金大軍首次達成此紀錄。自從唐西奇（Luka Doncic）加盟後，湖人戰績突飛猛進，目前以40勝21敗暫居西區第2，唐西奇入隊後前10場總共砍下238分，也刷新隊史紀錄。

THE MAGIC KINGDOM ???? ????



Luka and LeBron lead the Lakers to their eighth straight win vs. Knicks in OT ???? pic.twitter.com/nEKKcK8uTX — SportsCenter (@SportsCenter) March 7, 2025

唐西奇正逐漸適應湖人體系，他今日出戰尼克，攻下32分、12助攻和7籃板，外帶4抄截，來到洛城後前10場比賽，他總計拿下238分，刷新湖人隊史後衛加盟後，前10場最高得分紀錄，超越衛斯布魯克（Russell Westbrook，190分）與魔術強森（Magic Johnson，189分）。

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唐西奇也與詹姆斯攜手締造歷史，兩人此戰雙雙飆破30分、5籃板、5助攻，成為NBA史上「第2對」連續兩場比賽皆達成此數據的雙人組。另外，兩人也是湖人隊史「唯2」在加盟後前10場比賽繳出至少200分、50籃板、50助攻的球員。

▲湖人超級新援唐西奇刷新隊史紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

湖人此戰在延長賽以113比109力退尼克，喜迎近5年來首次的8連勝，前一次得追溯到2019-20賽季，該季他們最終奪下總冠軍。

談到湖人的現況，唐西奇認為球隊已經建立了良好的連結，但仍有進步空間，「我們當然還能做得更好，但我們是一支團結的球隊，我很興奮能成為這支球隊的一部分。」他也特別提到自己在防守端的努力，「我正在嘗試專注於防守，幫助球隊變得更好。」

被問到目標時，唐西奇毫不猶豫回答，「我們的目標只有一個，那就是總冠軍，除此之外沒有其他選擇。」

▲湖人天王詹姆斯（左）狀態火燙。（圖／達志影像／美聯社）