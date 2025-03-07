運動雲

>

曼尼化身「最狂家長」直接衝進場　慶祝巴西前進WBC

記者游郁香／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）資格賽B組附加賽，巴西隊在關鍵一戰中以6比4擊敗德國，自2013年後再次挺進經典賽正賽。然而，比賽結束後最吸引外界關注的，不只是巴西球員的激動反應，還有大聯盟傳奇強打曼尼（Manny Ramirez）的突如其來「登場」。

這位曾在大聯盟敲出555支全壘打的重砲手，是紅襪王朝時期的關鍵人物，也曾短暫效力中華職棒義大犀牛隊，曼尼這次以「球員家長」身份現身，但他的熱血程度絲毫不遜於場上的選手。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼巴西晉級經典賽正賽，大聯盟傳奇曼尼衝進場慶祝 。（圖／翻攝自X／Enrique Rojas/ESPN）

▲巴西晉級經典賽正賽，大聯盟傳奇曼尼衝進場慶祝 。（圖／翻攝自X／Enrique Rojas/ESPN）

當巴西確定勝出，場上球員圍成一圈興奮慶祝時，曼尼毫不猶豫地衝入場內，和球員一起揮舞雙手、開心跳躍，彷彿自己也是球隊的一員。這一幕讓WBC官方社群媒體忍不住發文調侃，「Manny就是Manny。」

曼尼這次現身資格賽，是為了支持自己的兒子盧卡斯·拉米瑞茲（Lucas Ramirez）。19歲的盧卡斯因母親為巴西籍，選擇披上巴西戰袍參戰，在這場附加賽中，他4打數敲出2支安打、貢獻1分打點，整個資格賽累積13打數5安打，打擊率高達3成85，是巴西晉級的關鍵球員之一。

這是巴西隊自2013年後再度闖進經典賽會內賽，而曼尼的瘋狂應援和場內慶祝，更成為賽後最具話題性的畫面，為這場勝利增添了更多趣味與熱度。

關鍵字： WBC資格賽巴西隊經典賽資格賽Manny Ramirez

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

徐若熙右大腿傷勢無法趕上開季　葉總曝最新狀況：還沒辦法牛棚

徐若熙右大腿傷勢無法趕上開季　葉總曝最新狀況：還沒辦法牛棚

詹皇比賽中怒嗆「別碰我兒子」　美名嘴：很多NBA球員不理我了

詹皇比賽中怒嗆「別碰我兒子」　美名嘴：很多NBA球員不理我了

亞錦棒球賽9月平潭開打　湯登凱接掌中華隊兵符

亞錦棒球賽9月平潭開打　湯登凱接掌中華隊兵符

新莊球場升級首公開！6大亮點一次看：全台首座混合草皮球場　

新莊球場升級首公開！6大亮點一次看：全台首座混合草皮球場　

快訊／HBL綠色奇蹟再現！　松山高中勇奪隊史第7冠

快訊／HBL綠色奇蹟再現！　松山高中勇奪隊史第7冠

快訊／北一女中奪HBL第3冠　彭郁榛飆30分寫隊史首度2連霸

快訊／北一女中奪HBL第3冠　彭郁榛飆30分寫隊史首度2連霸

快訊／林書豪無私傳球！蘇士軒關鍵三分　新北國王逆轉奪東超季軍

快訊／林書豪無私傳球！蘇士軒關鍵三分　新北國王逆轉奪東超季軍

「野生女神」李雅英驚喜現身新莊　合體李珠珢直呼：很期待！

「野生女神」李雅英驚喜現身新莊　合體李珠珢直呼：很期待！

希本紛爭、新團長Matt休息室事件　台鋼完整聲明澄清

希本紛爭、新團長Matt休息室事件　台鋼完整聲明澄清

去年邀請混血費爾柴德打經典賽　曾總：會帶來很大幫助

去年邀請混血費爾柴德打經典賽　曾總：會帶來很大幫助

【太累惹XD】嫩嬰喝奶喝到睡著 醒來呆萌表情超可愛

熱門新聞

徐若熙右大腿傷勢無法趕上開季　葉總曝最新狀況：還沒辦法牛棚

詹皇比賽中怒嗆「別碰我兒子」　美名嘴：很多NBA球員不理我了

亞錦棒球賽9月平潭開打　湯登凱接掌中華隊兵符

新莊球場升級首公開！6大亮點一次看：全台首座混合草皮球場　

快訊／HBL綠色奇蹟再現！　松山高中勇奪隊史第7冠

快訊／北一女中奪HBL第3冠　彭郁榛飆30分寫隊史首度2連霸

讀者回應

﻿
2025WBC資格賽-賽程圖表

熱門新聞

1徐若熙右大腿傷勢無法準時開季　葉總曝最新狀況「還無法牛棚」

2遭詹皇怒嗆　名嘴：很多NBA球員不理我

3亞錦賽9月開打　湯登凱接中華隊

4新莊球場創首例！6大亮點一次看

5HBL綠色奇蹟　松山勇奪隊史第7冠

最新新聞

1奪冠轟大三元　松山劉程恩奪本屆MVP

2台灣史上最佳！領航猿奪東超亞軍

3HBL綠色奇蹟　松山勇奪隊史第7冠

4燈光秀秒變演唱會！曾峻岳驚訝球迷大合唱

5悍將燈光秀首次亮相　陳金鋒坦言需要調整

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

#台13線 銅鑼段大貨車緩速轉彎 機車猛衝「撞進車底」

派翠克神模仿GD新歌 「釣出本尊按讚」！

台中外送員深夜遭撞！車體扭曲變形 騎士噴飛身亡

夾一口空氣餵寶寶 他細品後用奶音回：拜拜

學生過馬路驚險瞬間！　「先煞車再衝」惡劣駕駛硬闖紅燈
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366