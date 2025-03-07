曼尼化身「最狂家長」直接衝進場　慶祝巴西前進WBC

Manny being Manny ????



Of course he got in on Team Brazil's celebration! pic.twitter.com/oRtMDK78Xj — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 7, 2025

記者游郁香／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）資格賽B組附加賽，巴西隊在關鍵一戰中以6比4擊敗德國，自2013年後再次挺進經典賽正賽。然而，比賽結束後最吸引外界關注的，不只是巴西球員的激動反應，還有大聯盟傳奇強打曼尼（Manny Ramirez）的突如其來「登場」。

Take it all in Team Brazil, you're heading to the #WorldBaseballClassic ???? pic.twitter.com/kOWKmVIT8G — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 7, 2025

這位曾在大聯盟敲出555支全壘打的重砲手，是紅襪王朝時期的關鍵人物，也曾短暫效力中華職棒義大犀牛隊，曼尼這次以「球員家長」身份現身，但他的熱血程度絲毫不遜於場上的選手。

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▲巴西晉級經典賽正賽，大聯盟傳奇曼尼衝進場慶祝 。（圖／翻攝自X／Enrique Rojas/ESPN）

當巴西確定勝出，場上球員圍成一圈興奮慶祝時，曼尼毫不猶豫地衝入場內，和球員一起揮舞雙手、開心跳躍，彷彿自己也是球隊的一員。這一幕讓WBC官方社群媒體忍不住發文調侃，「Manny就是Manny。」

曼尼這次現身資格賽，是為了支持自己的兒子盧卡斯·拉米瑞茲（Lucas Ramirez）。19歲的盧卡斯因母親為巴西籍，選擇披上巴西戰袍參戰，在這場附加賽中，他4打數敲出2支安打、貢獻1分打點，整個資格賽累積13打數5安打，打擊率高達3成85，是巴西晉級的關鍵球員之一。

這是巴西隊自2013年後再度闖進經典賽會內賽，而曼尼的瘋狂應援和場內慶祝，更成為賽後最具話題性的畫面，為這場勝利增添了更多趣味與熱度。