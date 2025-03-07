兄弟上半季洲際主場售票資訊公布！五大主題日精彩活動一覽





▲中信兄弟上半季臺中洲際棒球場主場售票資訊公佈 。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／台北報導

中信兄弟球團繼昨日公布上半季臺北大巨蛋售票資訊後，今日也再公布上半季臺中洲際棒球場售票資訊，2025年臺中洲際棒球場將安排五大主題日， 「Baby Shark」IP聯名拉開洲際主場序幕、經典「女孩日」回歸、還有各種全新主題日，售票時間將於3/13(四)12:00起，依序開放季票會員及具會員資格的球迷朋友購票，3/17(一)12:30則將開放全面售票，邀請百萬象迷一起進場，探索各式豐富主題。

此外，球團將持續與贊助廠商推出「燒肉SHOJO」 爽揪洲際假日主題套票！只要購買 2025 上半季中信兄弟於洲際球場5場任一場週五六日的主題日套票，即可享受超值優惠與限定好禮。

[廣告]請繼續往下閱讀...

球團今天也公告中華職棒36年上半季臺中洲際棒球場售票資訊，將於3/13(四)12:00在「中信育樂售票網」、「CTBC SPORTS APP」開放2025洲際季票會員優先購票，19:00開放2025猛象會、艾樂粉會、親子象會會員優先購票，3/14(五)12:00起享象悠遊卡會員優先購買，19:00中信兄弟聯名卡（邀約制）優先購票，3/17(一)12:30於「中信育樂售票網」、「CTBC SPORTS APP」及「7-11 ibon售票機台」全面開放購票。

中信兄弟在去年以「進取」為名，兄弟齊心、勇往直前，奪下隊史第十冠！今年喊出年度口號「進化」，象徵著兄弟們我們不會滿足於過去的榮耀，而是將會會秉持著不斷往前的決心！詳細的活動資訊請持續關注「兄弟Fans Club」官方粉絲專頁。

【2025中信兄弟 臺中洲際主場賽事五大主題日】

SHAKE IT！碰碰狐鯊魚寶寶的快樂小夥伴

4/4(五)-4/6(日) vs 統一獅

中信兄弟 x Pinkfong Baby Shark 夢幻聯名即將席捲球場！兒童節連假，準備好和碰碰狐還有鯊魚寶寶一起舞動，感受滿滿的快樂能量吧！

「德瑞克名床」Room835 睡衣Party

5/10(六)-5/11(日) vs 台鋼雄鷹

835號房Check in!邀請你一起換上最愛的那件睡衣，用最輕盈的姿態，來場超Chill的棒球應援體驗，跟著大家贏球後最熟悉的夥伴，一起進Room835『凱旋象前』享受勝利的棒球夜晚吧！

品客Fun-開罐POP！▸ Game Start

5/17(六)-5/18(日) vs 樂天桃猿

中信兄弟今年再度與 #Pringle品客洋芋片 聯手出擊，將洲際變身大型電玩遊戲，以品客經典口味為靈感，設計多種場外趣味小遊戲，讓球迷闖關拿好禮還能拍照拍不停✨開罐品客，一起享受這場歡樂的遊戲派對吧！

小象的異想世界 Eddy's Wonderland

5/30(五)-6/1(日) vs 味全龍

嗨！我是Eddy，你們或許已經見過我，但今年我終於有名字了喔！

今天一睜開眼，好像有點不一樣， 這裡有沸騰的歡呼聲、熟悉的黃色海洋，還有好多熱情的球迷！原來……這是洲際棒球場！這一次，我要帶你們進入我的異想世界，在棒球場一起玩耍、一起加油，創造最美好的回憶！會有什麼意想不到的奇遇呢？快帶上我的小象朋友來找我吧！

「乙禾生醫」洲際高校野球部：直球對決吧！學長！

6/21(六)-6/22(日) vs 富邦悍將

令人怦然心動的女孩日重磅回歸啦！歡迎踏入洲際高校野球部，找心儀已久的學長丟出你的直球吧！究竟學長們，會使出怎麼樣的變化球閃躲，還是牢牢接住呢！



