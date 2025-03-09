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砲轟《ESPN》球評是傻子　巴克利：只會談勇士和湖人

▲▼巴克利。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴克利下賽季將加入《ESPN》轉播團隊。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

即將在下賽季加入《ESPN》轉播團隊的巴克利（Charles Barkley），在日前播出的《Inside the NBA》節目中抨擊《ESPN》過度關注洛杉磯湖人與金州勇士，甚至直指未來同事帕金斯（Kendrick Perkins）是「愚蠢的傻子」。

事件起因於《ESPN》球評帕金斯日前在節目中表示，湖人透過交易唐西奇（Luka Doncic）並一路連勝是在「拯救NBA」，巴克利完全不認同這種說法，強調克里夫蘭騎士與奧克拉荷馬雷霆整季表現更為穩定，才是真正讓NBA保持精彩的球隊。

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巴克利表示，「我看到一個傻子在電視上說湖人拯救了NBA，他真是個傻子。首先，湖人最近2周打得不錯，但他說湖人拯救了這個賽季？那群認同的傻子都在這家電視台，這電視台也是我們明年要去的地方，他們只會每天談湖人和勇士。」

▲▼湖人詹姆斯、唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲唐西奇加入湖人後戰績超好，目前排名西區第2。（圖／達志影像／美聯社）

他接著說，「湖人打得不錯，但本季讓NBA更精彩的球隊是克里夫蘭騎士和奧克拉荷馬雷霆，你們只想談湖人和勇士，我不是說這2隊不好，但你們這些人就是只會盯著湖人和勇士不放。」

巴克利透露他會如此火大的原因，「騎士已經連勝12場，雷霆擁有MVP級別的球員，而且一直保持火燙狀態，但你們卻在談論西區第2名（湖人），這就是讓我生氣的地方。」

除了湖人和勇士的話題，巴克利也對《ESPN》不斷炒作「詹姆斯vs.喬丹」的討論感到不耐煩，「這無聊的詹姆斯（LeBron James）和喬丹（Michael Jordan）話題，我早就說過，只有那些沒才華的球評才會每天談這個話題，我可不是活在90年代的人。」

▲▼巴克利。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴克利（右）錄製《TNT》節目。（圖／達志影像／美聯社）

巴克利的言論迅速引起《ESPN》內部反彈，帕金斯回應稱巴克利是「老頭」，並表示如果有種的話，就當面對他說這番話。同時《ESPN》當家球評史密斯（Stephen A. Smith）也不滿，強調自己有關注騎士，並暗示當巴克利正式加入《ESPN》後，他也不得不適應這種節目內容安排。

巴克利、歐尼爾（Shaquille O'Neal）、史密斯（Kenny Smith）、強森（Ernie Johnson）等人，明年將攜手把節目《Inside the NBA》帶到《ESPN》，因為原本《TNT》的母公司《Warner Bros. Discovery》未能保住下季NBA轉播權。

關鍵字： NBA巴克利ESPN

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