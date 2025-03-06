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NBA史上首見！綠軍雙人組同場飆9顆三分　浪花兄弟也沒辦到過

記者游郁香／綜合報導

塞爾提克今（6）日在包括一哥坦圖（Jayson Tatum）等多位主力缺陣的情況下，仍以128比118擊敗拓荒者，從板凳出發的普理查德（Payton Pritchard）與懷特（Derrick White）成為NBA史上首對同場至少飆進9顆三分的雙人組，兩人還雙雙轟破40分，締造了隊史紀錄。

在一哥坦圖、「大鎖」哈勒戴（Jrue Holiday）與主戰長人波辛基斯（Kristaps Porzingis）皆高掛免戰牌下，本季最佳第6人大熱門普理查德與懷特扛起進攻重任，繳出驚人表現。

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▲▼塞爾提克第六人普理查德、懷特。（圖／達志影像／美聯社）

▲塞爾提克第六人普理查德單場砍進10顆三分。（圖／達志影像／美聯社）

普理查德攻下生涯新高43分，單場包辦10顆三分球，並抓下10籃板、5助攻，成為NBA史上首位在正規時間內至少拿下40分、10籃板，並砍進10顆三分的球員，里拉德（Damian Lillard）與哈登（James Harden）過去都是在延長賽完成此壯舉。

懷特則砍下41分與9顆三分球，他與普理查德是塞爾提克隊史第1對同場得分突破40分的搭檔，更是聯盟史上首對同場飆進至少9顆三分的雙人組；兩人單場合計猛砍19顆三分，也是歷史之最，連勇士王朝時期的浪花兄弟都沒辦到過。

懷特表示，自己在第2節連進3顆三分球後便找到了手感，感謝隊友不斷替他創造投籃機會，「隊友一直在幫我製造空檔，讓我保持手感。」

▲▼塞爾提克第六人普理查德、懷特。（圖／達志影像／美聯社）

▲塞爾提克懷特（左）此役包辦9顆三分。（圖／達志影像／美聯社）

「這一切來自長期努力累積的自信。」普理查德說道，「教練與隊友給了我信任，讓我可以有這樣的發揮，這種感覺真的很棒。」值得一提的是，普理查德是奧勒岡州出生的球員，這場歷史性的比賽正好是在他成長過程中支持的球隊拓荒者面前完成，讓這一戰更具意義。

塞爾提克總教練馬茲拉（Joe Mazzulla）大讚懷特與普理查德，「他們今晚的表現太不可思議了，這就是努力的成果，這兩人是我們的幸運之星，能夠看到他們這樣發揮真的很開心。」

塞爾提克全隊賽後為懷特的爆發之夜歡呼，並在休息室裡澆了他一身冷水，在影片中，普理查德「幸運」地沒被淋濕，他笑著解釋，「其實他們早就先在場上訪問時把我潑了一身水了，超冷的！所以我們當然也不能忘記要淋懷特，他今晚也打得太棒了。」

▲▼塞爾提克第六人普理查德、懷特。（圖／達志影像／美聯社）

▲塞爾提克第六人普理查德（左）飆出生涯新高43分。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA塞爾提克普理查德懷特

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