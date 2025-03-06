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柯敬賢道奇農場排名第16名　球探讚媲美貝林傑！

▲▼2024U18亞青中華隊柯敬賢。（圖／記者李毓康攝）

▲柯敬賢。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

大聯盟官網《MLB Pipeline》更新各隊2025年農場新秀排名，旅美強打柯敬賢在道奇農場排名第16名。球團看好這位台灣新星，具備全方位打擊能力。

柯敬賢在2023年U-18世界盃上大放異彩，當時代表台灣出賽，他在比賽中20打數擊出11支安打，選到7次保送，幫助台灣隊奪下銀牌。這場賽事的優異表現，讓道奇隊在2024年6月以65萬美元簽下他。道奇隊太平洋區球探總監狄波（Jon Deeble）甚至將他與前道奇明星貝林傑（Cody Bellinger）相提並論，展現球團對他的高度期待。

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球探報告 評分
打擊（Hit） 55
長打（Power） 50
跑壘（Run） 50
傳球（Arm） 55
守備（Field） 50
整體（Overall） 45

柯敬賢擁有出色的左打揮棒機制與成熟的打擊策略，能夠有效選球並選擇適合攻擊的球路。他展現了良好的選球能力（選到多次保送），但不會過於被動，這讓他具備穩定的上壘能力。他的揮棒速度快，並且擁有足夠的力量來將球拉打至空中，因此具備不錯的長打潛力，未來在養成過程中，他應該能夠將這些潛在的爆發力完全發揮。

儘管柯敬賢身高6呎3吋（約190公分），體重215磅（約98公斤），但他擁有不錯的運動能力，跑壘速度被評為平均水準（50分），未來身體素質成熟後，預計仍能維持中等的跑動能力。目前道奇隊將給予他外野中線位置的機會，但從長遠發展來看，他最終可能會轉往角落外野。由於他具備優異的傳球臂力（55分），未來在右外野將是最適合他的防區。

柯敬賢在2024年短暫參加了多明尼加夏季聯盟（DSL），以指定打擊（DH）身份出賽9場，累積18次上壘，表現相當亮眼。隨著他適應美國職棒系統，未來幾年他將持續朝著道奇隊的高層級發展。他的進攻天賦與外野多功能性，讓他成為道奇農場中一名值得關注的新秀。

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