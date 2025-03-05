台日雙獅主題日移師臺北大巨蛋！渡邊久信、石井丈裕將跨海來台

▲ 台日雙獅交流邁入第10年 主題日移師臺北大巨蛋 。（圖／統一獅提供）

記者王真魚／綜合報導

統一7-ELEVEn獅隊在每年球季中，最受到球迷期待與歡迎的「台日雙獅交流主題日」，將在2025年邁入第10年的聯名合作，為了盛大慶祝台日雙獅10週年的友好情誼，職棒36年台日雙獅主題日，將於上半季4/11-4/13移師臺北大巨蛋登場，希望能吸引更多喜愛雙獅的台、日球迷蒞臨臺北大巨蛋，感受台灣與日本的熱血獅子魂！

自2016年開啟第一年的交流以來，每年的台日雙獅主題日都為球迷帶來滿滿的驚喜，包含許多知名的西武黃金世代OB選手蒞臨開球、還有將屬於Belluna巨蛋的熱鬧氣氛原汁原味搬到台灣；為了感謝埼玉西武獅10 年來的情義相挺，今年球團特別再次邀請到當年促成雙獅開啟交流，台灣球迷都相當熟悉的渡邊久信教練，以及同為西武黃金時期的重要支柱、也曾效力過台灣職棒的澤村賞名投石井丈裕教練，一同來台見證台日雙獅交流10週年紀念，活動中也將有精彩的Talk秀與簽名會活動，喜愛埼玉西武獅的球迷朋友們千萬別錯過！

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除了兩位重量級OB外，埼玉西武獅官方啦啦隊bluelegends來台人數也從4位增加到6位，要與Uni-girls一起在賽前及場邊帶來精彩的聯合演出，體驗大巨蛋的應援魅力！人氣吉祥物LEO則是會參與4/11、4/13兩天的活動，在場邊、中場和萊恩、盈盈一起同樂，為球賽增添更多有趣的互動！

在台灣雙獅主題日後，統一獅Uni-girls的斐棋、芮絲、Mina、Maggie四位女孩，與吉祥物萊恩、盈盈，則會在4/30、5/01前往Belluna巨蛋與日本的球迷朋友們見面，屆時也會在現場和bluelegends以及LEO、LINA 帶來許多令人期待的演出及合作，歡迎球迷朋友一起前往Belluna巨蛋，來體驗埼玉西武獅主場的魅力！ 更多活動參加辦法及售票資訊將陸續公布，請鎖定統一獅官方社群公告。

▲▼旅台西武名將渡邊久信、石井丈裕跨海來台與球迷見面 。（圖／統一獅提供）