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日本3星夢幻同場！佐佐木朗希首秀飆速159奪5K　大谷翔平敲安

▲▼佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

洛杉磯道奇隊於3月5日（台灣時間）對戰辛辛那提紅人隊，本場比賽吸引關注的焦點是「日本三星同場」，山本由伸先發4局失2分，佐佐木朗希首次在熱身賽亮相，火球飆至159公里，登板3局無失分奪5次三振，而大谷翔平則繳出3打數1安打的成績。

山本由伸首局即遭遇亂流，首名打者弗里德爾（TJ Friedl）敲出二壘安打，接著克魯茲（Elly De La Cruz）補上適時安打，讓紅人隊先馳得點，之後海耶斯（Austin Hays）再敲安打，使紅人取得2比0領先。

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第二局開始，山本逐漸回穩，雖然被敲出二壘安打，但成功守住沒有失分。他本場比賽主投4局，用了47球，被敲4安打，送出3次三振，失2分，最快球速達97英里（約156公里）。

大谷翔平首打席面對紅人先發投手佩蒂（Chase Petty），擊出一壘滾地球遭刺殺。第二打席則敲出右外野安打，但在衝向二壘時被回傳球刺殺。隨後，貝茲（Mookie Betts）轟出陽春全壘打，幫助道奇追成1比2。

佐佐木朗希於5局登板亮相，首球即飆出99英里（約159公里）的火球，讓打者擊出滾地球出局。接著他被敲出安打，又投出觸身球保送，陷入一、二壘有跑者的危機，但他臨危不亂，連續三振弗里德爾與麥克連恩（Matt McLain），成功化解危機。

6局下，他被克魯茲敲出二壘安打，但隨後連解決兩名打者。雖然之後投出保送並發生暴投，讓紅人攻占三壘，但他成功讓下一棒擊出內野飛球結束危機。7局下則上演三上三下，順利完成登板內容。道奇8局下一口氣攻下3分，最終以4比2逆轉勝。

佐佐木朗希本場比賽主投3局，用46球，被敲2安打，無失分，送出5次三振，另有2次保送，最快球速99.3（約159.8公里），為他在道奇隊的熱身賽初登板留下亮眼表現。

關鍵字： 棒球日本洛杉磯道奇大谷翔平佐佐木朗希

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