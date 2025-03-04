運動雲

>

蔡其昌坦承WBCQ後勤疏失　回應外界質疑違規細節「檢討並改進」

▲▼蔡其昌。（圖／記者楊舒帆攝）

▲蔡其昌出席高志綱新書記者會。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

中華隊在世界棒球經典賽（WBC）資格賽期間，因違規攜帶電子設備進入休息室，遭到大聯盟（MLB）罰款2萬美元。對此，中華職棒會長蔡其昌受訪時表示，球隊已接受處分，並將檢討改進未來後勤管理，確保不再發生類似情況。

根據蔡其昌的說法，事件發生在比賽第二天，當時大聯盟主管找上他，告知第一天有後勤人員搬運裝備進入休息室，並發現有電腦、手機、印表機等違規物品。MLB人員經過確認後，證實此事確實違規。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「我們接受罰款，也要求所有同仁遵守規定。」針對後勤團隊在裝備搬運上的疏忽，蔡其昌坦言：「同仁搬進去時沒有檢查，這部分我們承認並會檢討改進。未來，物資管理需要更細緻的分類，應該明確標示哪些裝備可以攜帶、哪些不行，這次沒有做到，確實需要改善。」

針對2萬美元罰款的相關問題，蔡其昌表示，大聯盟事後確實有進一步調查，確認書面規範明確禁止電子產品進入休息室。「我們收到的罰單上清楚寫明違規事項，包括電子設備的問題。不過，之後並沒有再發生類似狀況，這部分我們已確實改進。」蔡其昌說明，技術委員當時有檢查裝備，並確認這些物品確實存在，因此最終遭到處分。

談及事前是否對規章了解不夠，蔡其昌說，「規章怎麼會不知道，我個人意願是目前不想再解釋，就是有犯錯，同仁要更細緻分類，有可能這些比賽是不行的。檢討物資搬進去應該要做可以、不可以，更詳細的分類，這次違規表示沒有做好，要改進。就我理解的，大聯盟官方來告訴我，就是有這些問題，當下我問同仁有沒有這件事，他說有。」

有媒體提問，確定沒有操作電子設備嗎？蔡其昌承認自己沒有在場，「大聯盟告訴我的是有電子設備，我真的不知道他有沒有操作，例如手機有沒有滑動並不清楚。大聯盟的確有檢查，說技術委員有看到這些東西，是違規問題，我所得到的訊息就是如此。」

被問及第二天是否大聯盟抽查詳情，據了解，當時大聯盟人員有發現仍放置電子設備。對此蔡其昌回應，「我不了解，但事後有告訴我，大聯盟主管有說，他們有去了解。我問他情況，就是書面提到的事項。的確有電子設備，趕快改進，後來也沒有人搬，所以沒有放進去的問題。」

談及未來經典賽會內賽是否可能放寬證件規定，蔡其昌透露，他已向大聯盟提出增加至少10張證件的請求，同時也與日職進行討論。「日本隊也認為證件數量不足，他們有提出增加證件的要求，但具體數量我不清楚。如果大聯盟能在正式規則公布前做出調整，那就能確保公平性。」

對於是否涉及刻意違規的質疑，蔡其昌回應：「不知道大家想要質疑什麼，但我當時不在場，所有的資訊都是根據大聯盟官方提供的內容來向大家轉述。」至於大聯盟是否警告「再犯就會失去資格」，蔡其昌表示：「他們並未明確說『再犯就失格』，但確實強調不得再次違規。」

關鍵字： 中華隊WBC罰款蔡其昌管理

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

銳歐加盟富邦今代表哥國先發 勝騎士2年破百萬美元轉戰兄弟

銳歐加盟富邦今代表哥國先發 勝騎士2年破百萬美元轉戰兄弟

陳傑憲發出聲明離開躍樂經紀　強調「談約順利進行中」

陳傑憲發出聲明離開躍樂經紀　強調「談約順利進行中」

不只補強勝騎士　兄弟有望再搶下羅戈

不只補強勝騎士　兄弟有望再搶下羅戈

陳文杰熱身賽受傷骨折！恢復期初估約8至10個月　本季恐提前報銷

陳文杰熱身賽受傷骨折！恢復期初估約8至10個月　本季恐提前報銷

陳鴻文、蔣智賢中職生涯恐畫下句點 至今未獲青睞

陳鴻文、蔣智賢中職生涯恐畫下句點 至今未獲青睞

「台灣又來這招？」中華隊違規登日媒　球迷批花錢買優勢罰太輕

「台灣又來這招？」中華隊違規登日媒　球迷批花錢買優勢罰太輕

快訊／陳傑憲經紀公司「躍樂運動」爆帳目不實　負責人、職棒工會發聲明

快訊／陳傑憲經紀公司「躍樂運動」爆帳目不實　負責人、職棒工會發聲明

蔡其昌說明WBCQ違規事項　大聯盟書面未寫使用電子設備

蔡其昌說明WBCQ違規事項　大聯盟書面未寫使用電子設備

中華隊違規使用電子設備　WBC官方罰款2萬美元

中華隊違規使用電子設備　WBC官方罰款2萬美元

勝騎士沒回統一獅　新球季可望轉投中信兄弟

勝騎士沒回統一獅　新球季可望轉投中信兄弟

萌娃邊敲門邊找媽　一看到鏡頭秒變臉XD

熱門新聞

銳歐加盟富邦今代表哥國先發 勝騎士2年破百萬美元轉戰兄弟

陳傑憲發出聲明離開躍樂經紀　強調「談約順利進行中」

不只補強勝騎士　兄弟有望再搶下羅戈

陳文杰熱身賽受傷骨折！恢復期初估約8至10個月　本季恐提前報銷

陳鴻文、蔣智賢中職生涯恐畫下句點 至今未獲青睞

「台灣又來這招？」中華隊違規登日媒　球迷批花錢買優勢罰太輕

讀者回應

﻿
2025WBC資格賽-賽程圖表

熱門新聞

1銳歐加盟富邦 勝騎士轉戰兄弟合約曝

2陳傑憲離開躍樂　談約順利進行中

3不只補強勝騎士　兄弟有望搶羅戈

4陳文杰受傷骨折！本季恐提前報銷

5陳鴻文、蔣智賢中職生涯恐畫下句點

最新新聞

1HBL決賽週末登場　冠軍隊有加碼獎勵

2高志綱分享捕手視角創台灣首例

3隨隊防護員未配證件？蔡其昌回應了

4蔡其昌回應外界質疑違規細節「檢討並改進」

5火腿交流賽2天逾5萬人！兄弟赴日取經

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

轎車鬼飄自撞！後方女駕駛嚇到快哭了 #台南

【不髒手1秒剝蛋殼！】老闆聽客人瘋狂讚嘆露得意笑容XD

光熙喝茫臉紅　突脫口「因為是矽膠」XD

方大同「帶病錄音」畫面曝光　「突缺氧」嘆：今天唱不了...

【泰格與雪兒】候選人體質
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366