蔡其昌坦承WBCQ後勤疏失　回應外界質疑違規細節「檢討並改進」

▲蔡其昌出席高志綱新書記者會。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

中華隊在世界棒球經典賽（WBC）資格賽期間，因違規攜帶電子設備進入休息室，遭到大聯盟（MLB）罰款2萬美元。對此，中華職棒會長蔡其昌受訪時表示，球隊已接受處分，並將檢討改進未來後勤管理，確保不再發生類似情況。

根據蔡其昌的說法，事件發生在比賽第二天，當時大聯盟主管找上他，告知第一天有後勤人員搬運裝備進入休息室，並發現有電腦、手機、印表機等違規物品。MLB人員經過確認後，證實此事確實違規。

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「我們接受罰款，也要求所有同仁遵守規定。」針對後勤團隊在裝備搬運上的疏忽，蔡其昌坦言：「同仁搬進去時沒有檢查，這部分我們承認並會檢討改進。未來，物資管理需要更細緻的分類，應該明確標示哪些裝備可以攜帶、哪些不行，這次沒有做到，確實需要改善。」

針對2萬美元罰款的相關問題，蔡其昌表示，大聯盟事後確實有進一步調查，確認書面規範明確禁止電子產品進入休息室。「我們收到的罰單上清楚寫明違規事項，包括電子設備的問題。不過，之後並沒有再發生類似狀況，這部分我們已確實改進。」蔡其昌說明，技術委員當時有檢查裝備，並確認這些物品確實存在，因此最終遭到處分。

談及事前是否對規章了解不夠，蔡其昌說，「規章怎麼會不知道，我個人意願是目前不想再解釋，就是有犯錯，同仁要更細緻分類，有可能這些比賽是不行的。檢討物資搬進去應該要做可以、不可以，更詳細的分類，這次違規表示沒有做好，要改進。就我理解的，大聯盟官方來告訴我，就是有這些問題，當下我問同仁有沒有這件事，他說有。」

有媒體提問，確定沒有操作電子設備嗎？蔡其昌承認自己沒有在場，「大聯盟告訴我的是有電子設備，我真的不知道他有沒有操作，例如手機有沒有滑動並不清楚。大聯盟的確有檢查，說技術委員有看到這些東西，是違規問題，我所得到的訊息就是如此。」

被問及第二天是否大聯盟抽查詳情，據了解，當時大聯盟人員有發現仍放置電子設備。對此蔡其昌回應，「我不了解，但事後有告訴我，大聯盟主管有說，他們有去了解。我問他情況，就是書面提到的事項。的確有電子設備，趕快改進，後來也沒有人搬，所以沒有放進去的問題。」

談及未來經典賽會內賽是否可能放寬證件規定，蔡其昌透露，他已向大聯盟提出增加至少10張證件的請求，同時也與日職進行討論。「日本隊也認為證件數量不足，他們有提出增加證件的要求，但具體數量我不清楚。如果大聯盟能在正式規則公布前做出調整，那就能確保公平性。」

對於是否涉及刻意違規的質疑，蔡其昌回應：「不知道大家想要質疑什麼，但我當時不在場，所有的資訊都是根據大聯盟官方提供的內容來向大家轉述。」至於大聯盟是否警告「再犯就會失去資格」，蔡其昌表示：「他們並未明確說『再犯就失格』，但確實強調不得再次違規。」