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火腿鬥士交流賽2天逾5萬人進場！兄弟球團啟動日職取經策略

▲▼ 大巨蛋效應 火腿鬥士交流賽2天逾5萬人進場中信兄弟球團啟動日職取經策略 深化亞洲職棒交流 。（圖／中信兄弟提供）

▲大巨蛋效應！火腿鬥士交流賽2天逾5萬人進場，中信兄弟球團啟動日職取經策略，深化亞洲職棒交流 。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／綜合報導

　「ホームラン（Home Run）、ホームラン、全壘打！」中、日文雙聲帶口號，響徹臺北大巨蛋一壘側應援區，上周六（3/1）日職北海道火腿鬥士隊來臺交流，兩場賽事吸引近5.4萬人次球迷進場，近600人次的日本應援團，助陣火力毫不含糊，不僅穿插中文口號，還高舉中文手寫字卡，中職、日職交流賽，儼然看到亞洲棒球總會擘劃的「亞洲大聯盟」雛形。火腿鬥士隊監督新庄剛志賽後斷言，中信兄弟今年會拿下二連霸，他也期待火腿與中職有更密切的合作，「最終目標是Es Con Field（火腿主場）全滿狀況，有一半是台灣球迷。」


臺北大巨蛋帶動臺灣棒球經濟衝破過往營收天花板，火腿鬥士交流賽主辦單位透露，「有大巨蛋才能促成日本職棒來臺打交流賽，因為對日職球隊來說，戶外球場風險太高。」2023年中國信託銀行贊助「第三十屆亞洲棒球錦標賽」，經由集團深厚的關係並透過中華棒協邀請「世界全壘打王」王貞治跨海力挺，為剛落成啟用的臺北大巨蛋投出歷史性第一球，當時王貞治即預言，「巨蛋可以帶動台灣棒球實力不斷上升，台灣棒球未來一定會在亞洲得到冠軍。」

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繼去年讀賣巨人90週年選擇在臺北大巨蛋登場，中信兄弟已成為日本職棒來臺交流的「第一指名」，除了中信兄弟四年三冠的實力及「百萬象迷」的票房保證外，更重要的是中信球團啟動多年的日職交流取經策略，自2020年以來已與逾半數日本職棒隊交流合作，包含讀賣巨人、北海道火腿鬥士、養樂多燕子、橫濱DeNA灣星、西武獅、歐力士猛牛，並三度與阪神甲子園球場合辦阪神主題日，去年於臺北大巨蛋舉辦的「阪神日」三連戰，吸引逾7萬人次進場，刷新當時中職主題日最高票房紀錄。

▲▼大巨蛋效應 火腿鬥士交流賽2天逾5萬人進場中信兄弟球團啟動日職取經策略 深化亞洲職棒交流 ，平野惠一，新庄剛志。（圖／中信兄弟提供）

▲平野惠一，新庄剛志。（圖／中信兄弟提供）

中信兄弟領隊劉志威表示，球隊希望能持續與日本指標職棒隊合作，透過深入交流借鏡日職經驗。

臺灣棒球產業取經日本職棒範疇廣泛，從訓練設備、戰術策略、養成系統到情蒐系統及場館營運處處是學問。臺灣球迷期盼第二顆巨蛋誔生之際，中信球團去年特別前往日本北海道拜訪火腿鬥士球團考察學習，其在北廣島市一手主導的Es Con Field巨蛋球場打破「到球場看球賽」既定印象，場館結合溫泉、飯店、啤酒廠、購物中心、兒童樂園、露營區等設施，讓火腿隊新主場成為老少咸宜的休閒場所，2024年逾400萬人次進場，徹底顛覆棒球場框架。

台灣、日本、韓國職棒交流日益頻繁，除了日本職棒隊來臺交流，近日韓國職棒樂天巨人、培訓英雄及NC恐龍也紛紛選定臺灣為春訓基地，透過交流賽為即將到來的賽季「開機」。甫獲2026年世界棒球經典賽門票的中華隊，明年征戰世界舞台前剛好也在春訓期間，初步構想如能再與日職火腿鬥士、軟銀鷹等強隊交手暖身，不僅具指標性意義，更象徵日職訪臺交流成為常態，造福臺灣球迷。

關鍵字： 棒球大巨蛋中信兄弟日職亞洲

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