經典賽資格賽B組：巴西9比7驚險擊退德國！曼尼之子雙安建功



▲ J.阿格西（Jaden Agassi）迎來國家隊首秀。他是網球傳奇A.阿格西（Andre Agassi）與葛拉芙（Steffi Graf）之子 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

經典賽資格賽B組進行第二天賽程，巴西驚險擊退德國，及時擋下反撲，終場9比7勝出，拿下首勝。

這場比賽高潮迭起，前三局雙方互交白卷，而巴西在資格賽的前12局未能得分，直到第4局才終於突破得分荒。

德國隊此時派出J.阿格西（Jaden Agassi）迎來國家隊首秀。他是網球傳奇A.阿格西（Andre Agassi）與葛拉芙（Steffi Graf）之子，去年在MLB選秀聯盟（MLB Draft League）表現亮眼，繳出2.96防禦率，且每局都能送出超過一次三振。然而，這次他無法壓制巴西打線。

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巴西在短短2/3局內就從阿格西手中猛攻下4分，包括拉米瑞茲（Lucas Ramirez）身穿父親、前MLB傳奇球星曼尼（Manny Ramirez）的24號球衣，從阿格西手中敲出一支安打，隨後成功跑回本壘得分。

Lucas Ramirez, son of Manny Ramirez, drives in a run for Team Brazil #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/T1epfYmjh6 — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 3, 2025

拉米瑞茲在第7局再度建功，擊出帶有打點的二壘安打，隨後在老將三壘手雷吉納托（Leonardo Reginatto）的二壘安打下回來得分。這局巴西連續敲出三支二壘安打，讓比數再度拉開。巧合的是，這三支長打全來自佩卓（Christian Pedrol）的失投；他來自巴西，曾在2022年資格賽代表巴西出賽。

德國隊並未輕易放棄，他們四度攻占滿壘，並在第七局下半將差距縮小至2分。大聯盟老將路茲（Donald Lutz）繼周日的兩分全壘打後，再添一支帶有打點的二壘安打。

巴西在第八局上半再添一分，但德國隊立刻做出回應。藍鳥隊潛力新秀帕爾迪尼奧（Eric Pardinho）登板後，卻連續投出兩次滿壘保送，讓德國將比數追近至8比7，所幸左外野飛球出局化解危機，讓德國留下殘壘。 帕爾迪尼奧隨後穩住陣腳，在第九局順利關門，幫助巴西守住勝利，戰績追平至1勝1敗。

而德國隊在首戰擊敗中國隊後，此戰落敗，同樣戰績1勝1敗。 外界普遍看好哥倫比亞是本組奪冠熱門，而巴西與德國則可能在週四爭奪第二名晉級資格。如果今天這場比賽是這場對決的前哨戰，那麼決戰日勢必將是經典一役。

接下來，巴西將於3月5日（台灣時間）凌晨2時迎戰中國隊，而德國則會在上午9時對上哥倫比亞，爭取關鍵勝利。