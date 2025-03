經典賽資格賽B組：巴西9比7驚險擊退德國！曼尼之子雙安建功

▲ J.阿格西(Jaden Agassi)迎來國家隊首秀。他是網球傳奇A.阿格西(Andre Agassi)與葛拉芙(Steffi Graf)之子 。(圖/達志影像/美聯社)

記者王真魚/綜合報導

經典賽資格賽B組進行第二天賽程,巴西驚險擊退德國,及時擋下反撲,終場9比7勝出,拿下首勝。

這場比賽高潮迭起,前三局雙方互交白卷,而巴西在資格賽的前12局未能得分,直到第4局才終於突破得分荒。

德國隊此時派出J.阿格西(Jaden Agassi)迎來國家隊首秀。他是網球傳奇A.阿格西(Andre Agassi)與葛拉芙(Steffi Graf)之子,去年在MLB選秀聯盟(MLB Draft League)表現亮眼,繳出2.96防禦率,且每局都能送出超過一次三振。然而,這次他無法壓制巴西打線。

巴西在短短2/3局內就從阿格西手中猛攻下4分,包括拉米瑞茲(Lucas Ramirez)身穿父親、前MLB傳奇球星曼尼(Manny Ramirez)的24號球衣,從阿格西手中敲出一支安打,隨後成功跑回本壘得分。

Lucas Ramirez, son of Manny Ramirez, drives in a run for Team Brazil #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/T1epfYmjh6

拉米瑞茲在第7局再度建功,擊出帶有打點的二壘安打,隨後在老將三壘手雷吉納托(Leonardo Reginatto)的二壘安打下回來得分。這局巴西連續敲出三支二壘安打,讓比數再度拉開。巧合的是,這三支長打全來自佩卓(Christian Pedrol)的失投;他來自巴西,曾在2022年資格賽代表巴西出賽。

德國隊並未輕易放棄,他們四度攻占滿壘,並在第七局下半將差距縮小至2分。大聯盟老將路茲(Donald Lutz)繼周日的兩分全壘打後,再添一支帶有打點的二壘安打。

巴西在第八局上半再添一分,但德國隊立刻做出回應。藍鳥隊潛力新秀帕爾迪尼奧(Eric Pardinho)登板後,卻連續投出兩次滿壘保送,讓德國將比數追近至8比7,所幸左外野飛球出局化解危機,讓德國留下殘壘。 帕爾迪尼奧隨後穩住陣腳,在第九局順利關門,幫助巴西守住勝利,戰績追平至1勝1敗。

而德國隊在首戰擊敗中國隊後,此戰落敗,同樣戰績1勝1敗。 外界普遍看好哥倫比亞是本組奪冠熱門,而巴西與德國則可能在週四爭奪第二名晉級資格。如果今天這場比賽是這場對決的前哨戰,那麼決戰日勢必將是經典一役。

接下來,巴西將於3月5日(台灣時間)凌晨2時迎戰中國隊,而德國則會在上午9時對上哥倫比亞,爭取關鍵勝利。

Team Brazil slams the door on its first victory!#WorldBaseballClassic pic.twitter.com/Ht6nZzQVok