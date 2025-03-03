史上最受喜愛運動員！柯瑞影響力引熱議　林書豪批質疑者愚蠢

Steph Curry is the most beloved player in, not only the NBA but, all of sports ????@BoogieCousins: Steph might be the only player to never get hate.@TeamLou23: He gets love in the hood, South America, the churches, the playground.@MichelleDBeadle | @ChandlerParsons pic.twitter.com/rUYoIiT2XB — Run It Back (@RunItBackFDTV) February 28, 2025

記者游郁香／綜合報導

勇士天王柯瑞（Stephen Curry）無疑是 NBA 史上最偉大的射手之一，但他的影響力不限於賽場。去年曾來台打球的「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）在節目《Run It Back》上討論柯瑞的地位時，提出一個大膽的論點：柯瑞可能是整個體育界最受喜愛的運動員。

在柯瑞日前對魔術一役狂砍 56 分，帶領勇士上演驚天逆轉後，《Run It Back》節目主持人比朵（Michelle Beadle） 與幾名前NBA球星卡森斯、「魯長老」威廉斯（Lou Williams）、帕森斯（Chandler Parsons）等展開熱烈討論，他們認為柯瑞的影響力早已超越籃球。

STEPH CURRY DROPPED 56 POINTS ON 12 THREES ????



(via @warriors) pic.twitter.com/cflLarIa1P [廣告]請繼續往下閱讀... February 28, 2025

「我覺得柯瑞可能是史上唯一不曾被討厭的球員。」卡森斯表示，「他是籃球界的金童。」威廉斯則補充，「他在街頭、南美洲、教堂、公園球場都受到愛戴。」

▲勇士天王柯瑞比出招牌的晚安慶祝動作。（圖／達志影像／美聯社）

當主持人試圖舉出其他受喜愛的球星比較時，他們發現幾乎沒有人能與柯瑞相提並論。帕森斯提及達拉斯傳奇諾威斯基（Dirk Nowitzki） 和馬刺「石佛」鄧肯（Tim Duncan），但最終他仍認為柯瑞受到的愛戴程度遠超這些傳奇球星。

威廉斯還分享了一個獨特的觀點，「我聽過關於柯瑞唯一的『負面評價』，就是他毀了青少年籃球，因為所有孩子都想學他從中場投三分球，但這其實是對他的最大讚美！」

該節目進一步討論了其他運動領域的明星，如酋長明星四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes）、前洋基球星基特（Derek Jeter）、傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady），帕森斯最後拋出道奇「二刀流」巨星大谷翔平，但也立刻被主持人比朵否定，「目前真的沒有其他球員能與柯瑞相提並論。」

▲勇士天王柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

不僅專家、球評認可柯瑞的影響力，前 NBA球員林書豪也在社群媒體上為柯瑞發聲，怒斥那些質疑他已經「退步」的人，「對於那些認為柯瑞不再是超級球星的人，我只能說……愚蠢！」

林書豪強調，去年的巴黎奧運，柯瑞依舊主宰比賽，即便遭到雙人包夾，仍能投進致命關鍵球，對手對他的防守壓迫甚至超過了另外兩位天王詹姆斯（LeBron James） 和杜蘭特（Kevin Durant）。

「這個賽季柯瑞的數據下滑，並不是因為他退步了，而是勇士在交易來巴特勒（Jimmy Butler）之前，陣容不足以讓對手尊重，讓柯瑞成為唯一被針對的進攻點。」林書豪指出，在巴特勒加盟後，柯瑞的表現回升，因為對手無法再完全圍剿他，讓他能夠恢復巔峰狀態。

▲勇士柯瑞單場飆進12記三分球，狂轟本季個人新高56分。（圖／達志影像／美聯社）