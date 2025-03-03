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哥倫比亞4投聯手5比0完封巴西　經典賽資格賽搶首勝

▲▼經典賽資格賽，哥倫比亞5比0獲勝。（圖／截自WBC官方社群）

▲經典賽資格賽，哥倫比亞5比0獲勝。（圖／截自WBC官方社群）

記者楊舒帆／綜合報導

經典賽資格賽B組賽事開打，哥倫比亞投手德黑蘭（Julio Teheran）展現壓制力，前5局演出無安打，直到6局才被突破。哥倫比亞火力發揮，以5比0獲勝。

哥倫比亞2局下靠著厄薛拉（Gio Urshela）三壘安打展開攻勢，卡馬戈（Jair Camargo）滾地球帶有1分打點，助哥倫比亞先馳得點。4局下，赫雷拉（Dilson Herrera）擊出二壘安打後，布爾瓦斯（Brayan Buelvas）補上安打，再下一城。

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德黑蘭前5局未被巴西打線敲出安打，直到6局上，巴西日裔球員伊藤（Vitor Ito）突襲短打，跑出內野安打，打破無安打比賽。不過，巴西最終留下殘壘，未能攻下分數。6局下，哥倫比亞再發動攻勢，馬里亞加（Jesus Marriaga）、阿庫納（Francisco Acuna）接連擊出二壘安打，各帶回1分，將比數拉開至4比0。巴西7局上雖然一度攻佔二、三壘，最終仍無法突破防線，錯失得分機會。

7局下，哥倫比亞靠著1支安打與2次保送攻佔滿壘，並利用對方暴投再添1分，將比分擴大至5比0。

哥倫比亞先發投手德黑蘭投6局，僅被敲1安打，奪6次三振，無失分奪勝投。第二任投手薩巴雷他（Ezequiel Zabaleta）投1局，被敲2支安打，送出2次三振，無失分。接替登板的聖馬丁（Reiver Sanmartin）與賈西亞（Pedro Garcia）也順利封鎖對手，幫助哥倫比亞奪下勝利。

關鍵字： 經典賽哥倫比亞巴西德黑蘭晉級

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