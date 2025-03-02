NBA最新MVP榜單出爐！　約基奇擠掉SGA成最大熱門

▲金塊約基奇拉下雷霆吉爾吉斯-亞歷山大成為MVP最熱門人選。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

本賽季最新MVP候選人名單出爐，金塊一哥約基奇（Nikola Jokic）超越雷霆SGA吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）成為MVP最熱門人選。另外，活塞狀元郎康寧漢（Cade Cunningham）率領球隊本季打出34勝27敗戰績，排行東區第6名，成為這周新入榜成員。

約基奇過去4個賽季3度獲選年度MVP，截至今日他場均數據為29.2分、12.6籃板、10.4助攻、1.8抄截，投籃命中率為57.8%，三分命中率為44.5%，罰球命中率為81.8%，帶領金塊繳出強勢表現，是本季MVP的最大熱門。

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康寧漢領軍的活塞在過去幾年都是聯盟爐主，本季他們驚奇崛起，在主場繳出17勝14敗；客場17勝13敗都是近年最佳，其中一哥康寧漢表現更是脫胎換骨，今年他生涯首度入選全明星賽，本季繳出場均25.2分、6.2籃板、9.4助攻，投籃命中率為45.7%，三分命中率為36.4%，都是生涯最佳表現。

▲康寧漢率領活塞站上東區第6名。（圖／達志影像／美聯社）

2024-25賽季最新版MVP候選球員如下：

1.約基奇（上周第2）

2.吉爾吉斯-亞歷山大（上周第1）

3.坦圖（Jayson Tatum）（上周第4）

4.安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）（上周第3）

5.詹姆斯（LeBron James）（上周第6）

6.艾德華茲（Anthony Edwards）（上周第7）

7.米歇爾（Donovan Mitchell）（上周第10）

8.唐斯（Karl-Anthony Towns）（上周第5）

9.康寧漢（上周不在前10）

10.小傑克森（Jaren Jackson Jr.）（上周第8）