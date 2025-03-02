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道奇教頭送滿地彩球「復仇」成功？　大谷翔平愛犬大贏家萌樣爆發

▲Decopin獲得彩球贈禮。（圖／截自大谷翔平IG）

▲Decopin獲得彩球贈禮。（圖／截自大谷翔平IG）

記者楊舒帆／綜合報導

洛杉磯道奇隊球星大谷翔平在個人IG分享了一段趣味影片，畫面中他的愛犬Decopin 在滿地彩球中興奮狂奔，對這場「惡作劇回禮」樂不可支。這場趣味互動的幕後推手，正是道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts），而這場「彩球惡整」也是對大谷翔平先前的停車場惡作劇的回應。

 
 
 
 
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Shohei Ohtani | 大谷翔平（@shoheiohtani）分享的貼文

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事件起源大谷翔平1日（台灣時間）在球場停車場內開啟自己的保時捷車門時，竟有大量彩色球突然灑落，讓他當場愣住，才發現自己被羅伯斯監督惡整。

這或許是監督的一場「報復」，因為在17日，羅伯斯也曾在停車場內遭大谷開玩笑。當時羅伯斯準備搭車離開，卻發現自己的車位上停著一輛淺藍色的兒童版保時捷，讓他錯愕不已，但仍幽默地與這輛「迷你保時捷」合影，該影片曝光後，在社群媒體上引發熱議。

大谷翔平在最新的社群貼文中，公開了愛犬Decopin的影片與照片，畫面中牠興奮地在滿地彩色球中來回奔跑，甚至還咬住了一顆貼有羅伯斯監督照片的彩球，模樣相當可愛。大谷也在貼文中幽默寫下「Thank you Doc（謝謝你，Doc）」，表達對這場「彩球回禮」的感謝。

不僅如此，羅伯斯還特別錄製影片，向大谷送上「復仇宣言」，並笑稱：「翔平，你贏了第一回合，但我不是早就說過要報復你了嗎？你應該可以看到這些彩球上貼滿了我可愛的臉吧？好好享受吧！」

面對這場惡作劇回禮，大谷則帶著笑容回應「a little troublesome（有點麻煩呢）」，但臉上的表情卻藏不住很享受與教頭之間另類的互動。

關鍵字： 大谷翔平彩球教練IG彩球惡整

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