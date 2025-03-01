唐西奇生日轟31分、詹皇締雙十　湖人退快艇豪取5連勝

LUKA DONCIC WITH BACK-TO-BACK STEPBACK THREES ????



Some Luka Magic in the fourth quarter ????pic.twitter.com/s2Zg6CFfte https://t.co/ElMvK4TvpP — ClutchPoints (@ClutchPoints) March 1, 2025

記者游郁香／綜合報導

洛杉磯湖人今（1）日在「背靠背」賽程中展現韌性，靠著度過26歲生日的「金童」唐西奇（Luka Doncic）飆出31分，以及天王詹姆斯（LeBron James）貢獻28分、13籃板的雙十數據，以106比102擊敗同城對手快艇，迎來5連勝，近13場豪取11勝，持續占據西區第4。

這場比賽是湖人與快艇本季的第3次交手，前兩次交鋒雙方各贏1場。快艇由頭牌雷納德（Kawhi Leonard）開場連進兩記三分球取得領先，哈登（James Harden）隨後也加入開火行列，讓湖人早早陷入7比17落後，迫使總教練瑞迪克（JJ Redick）喊出暫停。

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▲湖人新援唐西奇在生日當天轟了31分。（圖／達志影像／美聯社）

湖人在暫停後迅速回穩，「鄉村Kobe」里夫斯（Austin Reaves）與詹姆斯接連投進三分球止血，快艇則突然熄火，給了詹皇帶領湖人追趕比分的機會，湖人首節打完以24比25僅落後1分。

次節開局，詹姆斯完成三分打助湖人首度超前，新秀射手柯奈特（Dalton Knecht）隨後火力全開，外線連發讓湖人瞬間建立9分優勢，逼得快艇喊出暫停。湖人板凳群能量滿滿，在里夫斯只打了9分鐘就因右小腿受傷退場的情況下，其他輪替球員挺身而出，湖人帶著59比54領先進入下半場。

▲湖人天王詹姆斯（左）。（圖／達志影像／美聯社）

第3節開局，頂替里夫斯的文森（Gabe Vincent）投進三分球，但湖人之後出現失誤，快艇趁機打出快速反擊重新超前。不過唐西奇適時挺身而出，儘管他投籃手感不佳，但他積極殺入取分，靠著上籃與罰球連拿關鍵分數，帶動湖人打出一波攻勢，第3節結束湖人83比77領先6分。

進入決勝節，詹姆斯連得4分，接著唐西奇回到場上後連續命中兩顆三分球，將分差擴大到雙位數。但快艇迅速回應，一波8比0攻勢將比數追近。不過湖人關鍵時刻再度提升防守，成功對哈登施壓並造成失誤，轉換快攻連拿4分，最終穩住勝局，以106比102驚險收下勝利。

▲▼湖人新援唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

今天也是唐西奇的26歲生日（美國時間2月28日，台灣時間3月1日），他以31分、5助攻和3抄截的表現幫助湖人取勝；詹姆斯則貢獻28分、13籃板和3助攻。湖人替補群也發揮關鍵作用，替補球員合計攻下29分，遠勝快艇的14分。

此役過後，湖人戰績來到37勝21敗，名列西區第4，並在過去21場比賽拿下17勝，狀態正好。