栗山英樹看到中華隊表現很感動　盼亞洲國家崛起主導世界棒壇

▲栗山英樹 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

日本北海道火腿首席棒球總管(CBO)栗山英樹隨隊來台參加交流賽，對於台灣球場及中華隊表現給予高度評價。他也期待未來棒球將由亞洲國家主導。

栗山英樹表示，這已是他數次造訪台灣，對於比賽場地留下深刻印象，「去年因為交流賽我曾來過，這是一個非常棒的場地。視覺效果明亮，高飛球打上去時非常容易看清楚，草皮的軟硬度也相當理想。」他認為，對選手而言，能夠清楚看見擊出的球飛行軌跡是最重要的，這點台灣球場表現優異。

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「我已告訴選手們，這個場地相當不錯且具有水準，在此比賽完全不必擔心任何問題。」栗山英樹如此評價道。

中華隊12強奪冠後，日前又在經典賽資格賽取得明年會內賽門票，栗山英樹表示，在觀看中華隊比賽的過程、方式和氣氛，不僅是場上比賽的選手，包括休息室的選手，感覺他們的心靈已完全結合在一起，「為了比賽，所有人已融合為一體。以球迷視角來看，我感到非常感動也非常開心。一個團隊能將棒球這項活動做到這種程度，真的達到了所有球員融為一體的境界，令人非常感動。」

他進一步表示，「當然最後日本隊輸了是比較遺憾，但在棒球比賽中，那種心靈交合的狀態非常重要。就像2023年帶領WBC一樣，當時以大谷翔平為中心，整個日本隊也達到那樣的氛圍和精神。作為一位棒球人，真的非常感動，也非常開心看到這樣的球隊出現。」

對於未來的國際賽事，栗山英樹表達了自己的期望與些許遺憾。他原本期望如果台灣、日本不同分組，屆時應該能和美國、委內瑞拉一同晉級到複賽，但亞洲3國台、日、韓都分在同一組的話，他的理想將難以實現，「這一點，我是有些落寞。」

台灣高機率在預賽與日本、韓國同組，中華隊有望對決大谷翔平等強投。栗山英樹直言，「真的非常期待，超級期待。」

栗山英樹也特別提到前一天在晚宴曾提及的願景，「我相信未來世界棒壇的中心將會轉移至亞洲，成為主要的競爭力量。特別是日本、韓國以及台灣，都已展現出非凡的實力。台灣從12強賽開始，逐步提升整體戰力，這對棒球發展而言將是一件極為幸福的事。

未來的發展雖然難以預測，但以中國為例，憑藉其龐大的人口基礎，打造更強大的球隊也不無可能。不過，最根本的前提是希望亞洲各國的棒球水平能全面提升，共同努力將亞洲棒球的實力推向更高層次。我相信，屆時世界棒球將由亞洲國家主導。」

「這是我最期待看到的景象，若能有幸見證亞洲棒球真正崛起的那一天，對我而言將是最幸福的事情。」栗山英樹說。