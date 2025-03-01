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只打19場！七六人一哥恩比德整季報銷　44億3巨頭僅拿7勝

▲▼七六人一哥恩比德。（圖／達志影像／美聯社）

▲七六人一哥恩比德宣告整季報銷。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

費城七六人今（1）日宣布當家一哥恩比德（Joel Embiid）因左膝傷勢持續惡化，將缺席本賽季剩餘賽事。球隊醫療團隊與多位專家商討後決定，恩比德將暫停比賽，尋找更長遠的治療方案 。值得一提的是，費城3巨頭本季薪資總和高達1.35億美元（約44.4億台幣），3人同場作戰時卻僅取得7勝8負。

恩比德在2月初的比賽後感到膝蓋腫脹加劇，並在隨後的檢查中，發現傷勢並未隨著賽季進行而好轉。過去幾個月，他持續接受注射治療，希望能夠降低腫脹並減輕疼痛，但隨著比賽場次增加，傷勢反而惡化，讓他的場上表現受到嚴重影響。整季下來，他僅出賽19場，缺席了58場比賽中的39場。

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▲▼七六人一哥恩比德。（圖／達志影像／美聯社）

本季七六人遭遇嚴重傷病潮，除了恩比德，3巨頭其他兩位成員，去年夏天砸重金簽下的喬治（Paul George）和後場新星馬克西（Tyrese Maxey）也多次缺陣，導致戰績直線下滑，近期球隊更陷入9連敗，12戰僅拿1勝，以20勝38負的戰績跌至東區第13 。3巨頭恩比德、喬治和馬克西同場出戰時，費城只取得7勝8負，未能展現爭冠實力。

恩比德的膝傷不僅影響費城本季表現，也讓他的個人數據大幅下滑，他本季場均23.8 分、8.2籃板，皆創下近7年來最低紀錄。此外，他的投籃命中率44.8%、三分球命中率29.9%，也是個人生涯新低。

▲▼七六人一哥恩比德。（圖／達志影像／美聯社）

恩比德去年夏天幫助美國男籃奪下奧運金牌，但他近日坦承，當時參與奧運讓他的膝傷恢復時間不足，本季狀況起伏不定，最終他的賽季也因此提前報銷。

七六人本季波折不斷，從開季因違反「球員出賽規則」遭聯盟罰款10萬美元，到恩比德因衝突推擠記者被禁賽3場，再到球隊陣容不完整表現低迷，如今恩比德更確定整季報銷，爭冠希望破滅。

關鍵字： NBA七六人恩比德

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