迎戰火腿王牌伊藤大海！王威晨：非常榮幸　警戒超級慢球

▲北海道火腿交流賽賽前記者會-王威晨， 他相當期待對決王牌投手伊藤大海。（圖／記者黃克翔攝）

記者王真魚／台北報導

中信兄弟將與日本北海道火腿鬥士隊交手，火腿鬥士隊推出強投伊藤大海應戰，王威晨直言，雖然未如預期是對到孫易磊，但對方派出王牌，「我覺得非常榮幸！」他也觀察到，伊藤大海球速快之外，必須留意他的快速指叉球，「還有他會投很慢的球。」

伊藤大海今年春訓至今已經進牛棚練投4次，他在今天的記者會上透露，這將是他春訓至今首次實戰，「今年第一場比賽就在台灣，非常期待，會好好享受在這個場地投球感覺。」他指出，目前狀況調整不錯，會發揮應有實力，盡全力展現給所有球迷看。」

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王威晨表示，很榮幸對方派出王牌投手對決，「很期待也很開心可以對戰到頂尖投手。」他也指出，先前球團內部討論就有提到，去年輸給巨人，希望今年可以擊敗火腿。

「他們都是非常有名的球星，包括伊藤大海這種世界級的投手，各大網路影音平台都可以看到他身影。」王威晨進一步分析，伊藤大海類型與巨人戶鄉翔征類似，擁有150公里以上的直球，以及一顆140幾公里的快速指叉，「他還會投一顆很慢、超級拋物線的球，要注意一下。」

不過周日是否會出賽，王威晨坦言不確定，要看教練團的安排，「我自己目前的進度是比較慢一點，還是有實戰，但整體進度是稍微慢一點，主要目標是朝一個月的開幕戰做準備。」今年特別放慢腳步，他解釋，「因為有一些舊傷，需要非常強化，怕再度受傷。」