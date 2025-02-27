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矮歸矮！平野自嘲膚色贏了：帶著屏東太陽力量迎戰新庄

▲▼ 北海道火腿交流賽賽前記者會-平野惠一。（圖／記者黃克翔攝）

▲北海道火腿交流賽賽前記者會-平野惠一。（圖／記者黃克翔攝）

記者王真魚／台北報導

日本火腿隊首次來台進行交流賽，引起球迷熱烈期待。中信兄弟總教練平野惠一在賽前記者會分享了與火腿監督新庄剛志的淵源，幽默回應子弟兵王威晨提議他模仿新庄的浮誇風格。

王威晨在先前的記者會上表示對新庄剛志印象深刻，「期待見到Big Boss，他穿著很浮誇戴口罩、戴護腕」，還推薦自家總教練平野惠一也可以嘗試，「平野可以做一下，他有可能會做喔！可以穿帥一點。」

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對於子弟兵的提議，平野惠一搖頭直呼，「我做不到啦！」隨後幽默表示，「我身高跟他的頭在新庄剛志總教練腰部左右，有看到吧？我唯一取勝的地方是臉部膚色。」

當被問及是否因春訓曬黑時，平野更是妙語如珠，「新庄監督帶著北方力量過來，我要帶著屏東太陽的力量應戰，可以說是北海道大自然的力量對抗屏東太陽的力量。」

平野惠一透露，過去在日職時期就和新庄剛志有私交，「印象深刻一件事，我還在阪神時，有一次外野主力受傷，當下沒人可以守備，變成我自己有機會，但我以前沒守過這位置，不知道該怎麼辦。」正在煩惱時，他詢問了新庄，「他告訴我，守外野跟內野不太一樣，在外野不用拚盡全力，重要是放輕鬆，做好飛球判斷。我覺得多虧他這一句話，讓我有順利守外野，也有展現美技，很謝謝他。」

今天記者會開始前，兩人久違交談，平野透露，對方還記得他在牆前的一個守備，「我們真的很久沒有見面了，但他還記得我接了一顆界外球撞到牆，我覺得滿感動的。」平野也提到新庄剛志完全沒有前輩的架子，「都就是走自己的風格，而且其實他是非常仔細的人，觀察細微，像我老是忘東忘西。」

▲▼ 北海道火腿交流賽賽前記者會-王威晨,平野惠一,伊藤大海,新莊剛志,,潘傑楷,林岳平。（圖／記者黃克翔攝）

▲北海道火腿交流賽賽前記者會-王威晨,平野惠一,伊藤大海,新庄剛志,,潘傑楷,林岳平。（圖／記者黃克翔攝）

關鍵字： 火腿隊平野惠一新庄剛志王威晨記者會

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